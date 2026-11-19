O Palmeiras praticamente deu adeus à disputa pelo título do Campeonato Brasileiro após a derrota de virada para o Cruzeiro, no Mineirão. Embora a equipe comandada por Abel Ferreira ainda tenha chances matemáticas de conquistar a taça, o cenário é desfavorável: são seis pontos de desvantagem em relação ao Flamengo, que tem a competição como único objetivo nesta reta final de temporada.

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Mesmo com desfalques por lesões e convocações, o Palmeiras manteve a estratégia de Abel Ferreira de preservar o mesmo nível de competitividade nas três frentes de disputa. A equipe abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, após boa jogada entre Lucas Evangelista e Ramón Sosa.

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O que parecia um cenário favorável ao Palmeiras, com espaço para atrair o adversário e explorar os contra-ataques, transformou-se em pesadelo em apenas três minutos. Esse foi o tempo necessário para o Cruzeiro balançar as redes duas vezes e virar o placar.

O primeiro gol saiu em cobrança de falta de Matheus Pereira. A bola passou por uma barreira mal posicionada por Carlos Miguel e contou com a falha de Andreas Pereira, que tirou o corpo da trajetória instantes antes de chegar ao fundo das redes. O segundo gol também teve origem em um erro defensivo: Khellven, que entrou na vaga do titular Giay, empurrou a bola contra a própria meta.

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Este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras - destacou Abel Ferreira.

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Ao mesmo tempo que manteve o Palmeiras na disputa pelo Brasileirão, Abel voltou a criticar o calendário do futebol brasileiro e apontou uma possível falta de isonomia nas rodadas finais da competição. Diante do Cruzeiro, o treinador não pôde contar com Gustavo Gómez e Mauricio, ausentes em razão dos compromissos pela seleção paraguaia. Além disso, o clube organizou uma operação especial de logística para que Giay, Flaco López e Jhon Arias, também convocados, chegassem a Belo Horizonte a tempo de integrar o banco de reservas.

Jogadores de Cruzeiro e Palmeiras durante partida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A ausência de titulares cobrou seu preço para o Palmeiras, que mantém vivo o objetivo de encerrar a temporada com três títulos, mas já não poderá conquistar a inédita tríplice coroa nacional. No primeiro dos seis compromissos previstos para um intervalo de 19 dias, a equipe foi derrotada justamente na competição em que tinha as menores chances de conquistar um título.

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O resultado também acende um sinal de alerta para um elenco numeroso e tecnicamente qualificado, apontado pelo próprio treinador como o melhor com que já trabalhou no Palmeiras, mas que enfrenta dificuldades diante do volume de compromissos e deslocamentos.

- Não é fácil, foi um ano difícil em vários níveis, sobretudo no Brasileirão. É uma competição em que há vários fatores que podem influenciar a isonomia do campeonato, como foi o caso de hoje, em que não tínhamos o elenco todo disponível. Mas é dar os parabéns. A equipe do Flamengo foi forte, eficaz e não teve contratempos como tivemos - destacou.

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A distância para o Flamengo na disputa pelo Brasileirão aumenta a pressão sobre o Palmeiras para o confronto direto, que pode confirmar o título do rival no Nubank Parque. Por outro lado, o cenário também abre espaço para a comissão técnica preservar alguns jogadores na reta final.

Restam três compromissos pelo Campeonato Brasileiro, um deles contra a já rebaixada Chapecoense, dias antes da viagem a Montevidéu para a decisão da Libertadores contra o Estudiantes. Com a derrota no Mineirão, o Palmeiras deixa a disputa por uma das três taças que buscava e passa a concentrar suas atenções nas Copas.

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O calendário do Palmeiras até o fim de 2026, agora, possui duas datas decisivas: 28 de novembro e 6 de dezembro.