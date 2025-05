Palmeiras amplia marca e termina fase de grupos da Libertadores com melhor campanha

O Palmeiras venceu mais uma na Libertadores e, com uma rodada de antecedência, assegurou a melhor campanha da fase de grupos da competição. Com gols de Murilo e Facundo Torres, o Verdão bateu o Bolívar no Allianz Parque, na noite desta quinta-feira, e chegou aos 15 pontos.

Com o feito, o Palmeiras alcançou a liderança geral da primeira fase pela sexta vez nas últimas oito temporadas. No período, o time comandado por Abel Ferreira conquistou dois títulos da Libertadores, contra Santos e Flamengo, respectivamente.

Tricampeão da competição continental, o Verdão já disputou 243 partidas e conquistou 137 vitórias na história. Ao todo, são 23 participações.

Em busca do quarto título, o Palmeiras tenta uma campanha melhor em relação a 2024, quando foi eliminado ainda nas oitavas de final, dentro do Allianz Parque, pelo campeão Botafogo.

Facundo Torres comemora gol marcado pelo Palmeiras na vitoria sobre o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras fecha fase de grupos da Libertadores no Allianz

Já classificado e sem objetivos na última rodada, o Palmeiras encerra a fase de grupos contra o Sporting Cristal, do Peru, no Allianz Parque, no dia 28 de maio. Com a viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial no horizonte, Abel Ferreira deve poupar alguns dos principais jogadores no confronto.

Integrante do Grupo A, o Verdão terá a companhia de Porto, Al Ahly e Inter Miami na primeira fase do Mundial de Clubes. A estreia está marcada para o dia 15 de junho, em Nova Jersey, contra os portugueses.

Palmeiras x Porto - 15/06 - 19h

Palmeiras x Al Ahly- 19h/06 - 13h

Inter Miami x Palmeiras- 23/06 - 22h

*Horários de Brasília

