Palmeiras planeja rotação para Libertadores; veja provável escalação

O Palmeiras deve ter mudanças na escalação titular para a partida contra o Bolívar, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Com a classificação às oitavas de final garantida de forma antecipada, o técnico Abel Ferreira terá a rara oportunidade de rodar o elenco e dar chances a outras peças antes da disputa do Mundial de Clubes, entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Murilo, recuperado de lesão, disputa com Bruno Fuchs uma vaga na defesa ao lado do capitão Gustavo Gómez. Já Piquerez, poupado no clássico contra o São Paulo, retorna ao time, enquanto Giay lidera a briga com Marcos Rocha pela lateral direita.

No meio de campo, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista são os favoritos para formar a dupla de volantes, com Felipe Anderson mais adiantado, fazendo a ligação com o ataque.

Micael e Bruno Rodrigues seguem em trabalho final de transição física e devem retornar nas próximas rodadas, inicialmente como opções no banco de reservas.

Abel Ferreira deve promover alterações na escalação do Palmeiras para jogo contra o Bolívar, no Allianz Parque, pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Vitória na Libertadores garante nova premiação

Caso vença o duelo contra o Bolívar, em casa, o Palmeiras irá embolsar 330 mil dólares — pouco menos de R$ 2 milhões na cotação atual — valor pago pela Conmebol por vitória na fase de grupos da competição continental.

A vaga no mata-mata, por sua vez, rendeu mais 3 milhões de dólares aos cofres do clube paulista, que já faturou cerca de R$ 30 milhões nesta edição da Libertadores. A meta esportiva traçada pela diretoria no início do ano é chegar, ao menos, até as quartas de final.