Palmeiras busca ampliar sequência e garantir premiação milionária na Libertadores

Líder de sua chave e já classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras busca manter o bom retrospecto recente na competição e ainda ampliar as premiações esportivas na temporada.

Nas últimas sete edições, o Alviverde garantiu a melhor campanha geral na fase de grupos em cinco oportunidades — sequência que pode ser ampliada na próxima rodada, caso a equipe comandada por Abel Ferreira vença o Bolívar e conte com um tropeço do São Paulo.

Até o momento, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento, com três das quatro partidas disputadas longe do Allianz Parque, incluindo a viagem até La Paz, na Bolívia, onde a equipe enfrentou as dificuldades da altitude.

Com a atual campanha, o Palmeiras já arrecadou pouco menos de 4,9 milhões de dólares em premiações na Libertadores, cerca de R$ 29 milhões na cotação atual. No planejamento esportivo traçado para a temporada, a meta é, no mínimo, alcançar as quartas de final, o que já superaria a campanha de 2024.

Jogadores do Palmeiras durante partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras depende de Abel Ferreira

Satisfeita com as movimentações do Palmeiras na última janela de transferências, Leila Pereira afirmou que o clube só irá ao mercado caso o técnico Abel Ferreira identifique alguma lacuna no elenco, que recebeu sete reforços em janeiro.

— O Abel não fez nenhuma solicitação. O Palmeiras vai para o Mundial com esse elenco, elenco fechado. Mas vocês sabem como funciona o futebol. Temos uma janela agora em junho e, se houver alguma oportunidade, se o Abel perceber que precisa de algum reforço para alguma posição, ou se o departamento de futebol achar interessante trazer algum atleta, estamos sempre abertos a novas contratações, que venham a fortalecer ainda mais o nosso elenco. Para não criar expectativa no nosso torcedor: nosso elenco está fechado — explicou.

Até o momento, a comissão técnica não solicitou reforços publicamente, mas a diretoria trabalha nos bastidores para fechar a contratação de Gabriel Grando, goleiro reserva do Grêmio, que chegaria para ocupar a vaga de Marcelo Lomba como substituto imediato de Weverton.