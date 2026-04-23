Palmeiras lança camisa comemorativa para homenagear ídolos; veja valores

O Palmeiras, em conjunto com a Puma, anunciou na manhã desta quinta-feira o lançamento de uma camisa comemorativa de goleiro. O modelo, predominantemente azul, homenageia ídolos históricos do clube e será estreado no duelo contra o Jacuipense, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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O uniforme é uma releitura da camisa usada na década de 1990 e é composto por 100% de material reciclado. Carlos Miguel, atual titular da meta alviverde, deve ser o responsável pela primeira utilização do modelo, caso não seja poupado pela comissão técnica de Abel Ferreira nesta noite.

- Entre um piscar de olhos e a defesa perfeita, existe um instinto diferente. Uma edição especial da nossa camisa de goleiro para homenagear quem domina o impossível - publicou o Palmeiras, em campanha de divulgação nas redes sociais.

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A nova camisa de goleiro chega nas versões jogador (apliques em TPU no escudo e no logo da Puma, selo de autenticidade e tecnologia Drycell na barra) e torcedor (apliques bordados no escudo e no logo da Puma).

O uniforme será comercializado nas lojas físicas da Palmeiras Store, além dos pontos de venda da fornecedora de material esportivo. Os preços partem de R$ 369,99 na versão infantil e R$ 429,99 na adulta.

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Nova camisa de goleiros do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Palmeiras em campo

O Palmeiras volta aos gramados nesta quinta-feira, quando recebe o Jacuipense, no Allianz Parque, a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Suspenso no Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira está à disposição no torneio mata-mata e comandará a equipe à beira do gramado diante do clube baiano.

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