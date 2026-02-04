Palmeiras busca contratação imediata de Nino, mas Zenit resiste

O Palmeiras intensificou as movimentações na janela de transferências nos últimos dias e agora busca a liberação imediata de Nino, atualmente no Zenit. O clube russo mantém o zagueiro em seu planejamento para a reta final da temporada, o que se apresenta como o principal entrave nas tratativas.

A reportagem apurou que Nino e Palmeiras mantêm conversas há semanas para uma eventual transferência, e a negociação entre as partes não teria obstáculos, seja em bases salariais ou no tempo de contrato, caso o Zenit aceite vender o atleta ainda nesta janela de transferências.

Na tentativa de convencer o clube russo, o Palmeiras enviou um intermediário a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde o Zenit disputa um torneio amistoso. Outra possibilidade é fechar o acordo em definitivo, mas contar com o zagueiro apenas a partir do meio do ano.

A informação da evolução das conversas entre Palmeiras e Nino foi noticiada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Após se destacar na campanha do título da Copa Libertadores em 2023, Nino foi vendido pelo Fluminense ao Zenit por 5 milhões de euros (R$ 27 milhões, na cotação da época). Na atual temporada, ele soma 16 jogos e um gol marcado.

Nino, alvo do Palmeiras, em ação pelo Fluminense em 2023 (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Nino chegaria para suprir a lacuna deixada por Micael, negociado por empréstimo com o Inter Miami, e elevar o nível de competitividade do setor defensivo do Palmeiras, que tem apresentado dificuldades neste início de temporada. A expectativa, em caso de confirmação da chegada, é de que o zagueiro forme a dupla titular ao lado do capitão Gustavo Gómez.

A comissão técnica de Abel Ferreira possui quatro zagueiros do elenco profissional à disposição no elenco: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti, além do recém-promovido Koné, da Costa do Marfim.

Anteriormente, o Palmeiras consultou o estafe do zagueiro Igor Júlio, que estava emprestado pelo Brighton ao West Ham, ambos da Inglaterra. As conversas, no entanto, não avançaram.

