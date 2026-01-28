Entre bilhão e títulos: Palmeiras chega a 50 crias no profissional desde 2020

Conteúdo Especial

O Palmeiras transformou o trabalho de excelência nas categorias de base em uma das eras mais vitoriosas da história do clube. Desde 2020, 51 Crias da Academia estiveram na equipe profissional, contribuindo não apenas para o desempenho esportivo, mas também para o faturamento bilionário do clube com a venda de ativos.

Ao todo, foram 11 títulos conquistados no período, sob o comando de dois técnicos: Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira. O primeiro, responsável por integrar nomes como Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley e Danilo ao time profissional, encerrou o jejum de títulos estaduais que perdurava por 12 anos, justamente diante do maior rival.

Na decisão contra o Corinthians, definida nos pênaltis, a dupla formada por Menino e PK foi titular no meio de campo do Palmeiras. Nas cobranças, Patrick de Paula foi o responsável por bater o quinto e decisivo pênalti.

Títulos do Palmeiras desde 2020

Paulistão : (2020, 2022, 2023 e 2024)

: (2020, 2022, 2023 e 2024) Brasileirão: (2022 e 2023)

(2022 e 2023) Libertadores: (2020 e 2021)

(2020 e 2021) Copa do Brasil: (2020)

(2020) Recopa Sul-Americana: (2022)

(2022) Supercopa do Brasil: (2023)

Abel Ferreira, por sua vez, deu continuidade ao trabalho iniciado por Luxemburgo e, em praticamente um ano, venceu duas Libertadores da América. Sob o comando do português, surgiram para o cenário nacional Endrick, John John, Luis Guilherme, Kevin, Estêvão, Vitor Reis e, mais recentemente, Allan.

O principal responsável pelo projeto de implementação da cultura da base, pela formação e pela transição para o time profissional, por sua vez, atua fora do campo e do dia a dia do CT: João Paulo Sampaio.

Contratado em 2015, Sampaio chegou após passagem pelo Vitória e com a missão de substituir Erasmo Damiani, que foi para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chefiar as categorias de base da Seleção.

Desde que assumiu o comando das Crias da Academia, Sampaio liderou o Palmeiras na conquista de títulos em todas as faixas etárias das categorias de base, com destaque para os Campeonatos Brasileiros e as Copas do Brasil Sub-20. Além disso, o clube lidera o ranking de convocados para as seleções brasileiras de base há oito anos.

- O Palmeiras me faz muito bem, a base me faz muito bem. Alguns dos meninos que hoje estão no profissional, conheci com 11 anos, pude vê-los se transformando em homens. Eu falo que já encontrei meu "nirvana", cheguei aonde queria chegar, minha fome diária é encontrar as pessoas que gosto e fazer o que gosto, mas sempre sendo chato, cobrando. O clube nos dá essa estrutura e reconhecimento, por isso que a gente nunca pode baixar essa fome e deixar de ser protagonista - afirmou JP Sampaio.

Jogadores do Palmeiras incorporados ao elenco profissional desde entre 2020 e 2026

Goleiro: Vinicius Silvestre; Laterais direitos: Garcia e Lucas Sena; Laterais esquerdos: Arthur, Ian Custódio, Lucas Esteves, Vanderlan e Victor Luis; Zagueiros: Benedetti, Henri, Lucas Freitas, Michel, Naves, Pedrão, Renan e Vitor Reis; Meio-campistas: Alanzinho, Allan, Danilo, Erick Belé, Fabinho, Figueiredo, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Larson, Luis Guilherme, Luis Pacheco, Patrick de Paula, Pedro Bicalho, Pedro Lima e Yago Santos; Atacantes: Angulo, Aníbal, Artur, Endrick, Estêvão, Fabrício, Gabriel Silva, Gabriel Veron, Giovani, Kauan Santos, Kevin, Luighi, Marcelinho, Newton, Pedro Acácio, Rafael Elias, Riquelme Fillipi, Thalys, Vitinho e Wesley.

Desempenho esportivo aliado ao lucro

Ao mesmo tempo em que alguns jogadores formados nas categorias de base lideraram campanhas vitoriosas, como Endrick, durante a recuperação do Palmeiras no Brasileirão de 2023, outros deixaram o clube sem alcançar o mesmo destaque, como John John e Kevin.

No aspecto financeiro, um dos objetivos do clube ao lado do desempenho esportivo, ambos os "grupos" de jovens contribuíram. Como resultado, o Palmeiras arrecadou mais de R$ 1,5 bilhão com a venda de jogadores formados na base no período.

Encabeçam a lista Estêvão (61,5 milhões de euros), Endrick (60 milhões de euros) e Vitor Reis (37 milhões de euros). Juntos, o trio representa um lucro total que ultrapassa 150 milhões de euros, valor que, na cotação atual, equivale a pouco menos de R$ 1 bilhão.

Entre as dez maiores vendas da história do Palmeiras, apenas três jogadores não são formados nas categorias de base: Richard Ríos, Artur e Matías Viña. Se o recorte for reduzido aos cinco primeiros, quatro deles são Crias da Academia, ficando o colombiano em quinto, como exceção.

10 maiores vendas da história do Palmeiras

1 . Estêvão (Chelsea) - 61,5 milhões de euros 2 . Endrick (Real Madrid) - 60 milhões de euros 3 . Vitor Reis (Manchester City) - 37 milhões de euros 4 . Gabriel Jesus (Manchester City) - 32 milhões de euros 5 . Richard Ríos (Benfica) - 30 milhões de euros 6 . Luis Guilherme (West Ham) - 30 milhões de euros 7 . Danilo (Nottingham Forest) - 20 milhões de euros 8 . Artur (Zenit) - 18 milhões de euros 9 . Kevin (Shakthar Donetsk) - 15 milhões de euros 10 . Matías Viña (Roma) - 13 milhões de euros

*A lista inclui valores fixos e eventuais bonificações por desempenho esportivo

Estêvão, formado nas categorias de base do Palmeiras, em partida da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Base ano a ano no profissional

Desde 2020, 51 jogadores formados na base do Palmeiras atuaram pelo time profissional. O número inclui 13 estreias em 2020, 14 em 2021 - recorde do século -, uma em 2022 (Endrick), cinco em 2023 (Ian, Pedro Lima, Luis Guilherme, Kauan Santos e Estêvão), duas em 2024 (Vitor Reis e Luighi), oito em 2025 (Benedetti, Figueiredo, Allan, Thalys, Riquelme Fillipi, Erick Belé, Luis Pacheco e Larson) e uma em 2026 (Arthur).

Além dessas estreias, sete Crias que haviam atuado antes de 2020 também participaram de partidas pelo time profissional nesse período, caso de Gabriel Veron, mostrando a continuidade do aproveitamento da base no elenco principal.

Atualmente, o Palmeiras possui em seu elenco profissional para 2026 seis nomes formados na base: Aranha (goleiro), Benedetti (zagueiro), Allan (meia), Figueiredo (meia), Larson (meia) e Luighi (atacante).

Kaique (goleiro), Naves (zagueiro) e Gilberto (lateral-direito) pertencem ao Palmeiras, mas estão emprestados a Nacional-POR, Alverca-POR e Athletico, respectivamente.