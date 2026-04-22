Palmeiras tem Nino como prioridade, mas avalia Barboza como oportunidade de mercado

O Palmeiras segue com a missão de reforçar seu sistema defensivo e vê Alexander Barboza, do Botafogo, como uma possibilidade. Apesar de ter Nino como plano A para a próxima janela de transferências, o clube paulista avalia o zagueiro como uma oportunidade de mercado.

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De acordo com apuração do Lance!, o Botafogo está ciente de sondagens pelo jogador, incluindo do Palmeiras, e segue com o interesse em sua permanência. O clube, por sua vez, mantém o desejo de segurar Barboza, considerado um dos líderes e peças-chave do elenco.

Barboza tem contrato válido até dezembro de 2026 com o Botafogo e estaria livre para assinar um pré-acordo na metade do ano. As partes chegaram a negociar uma extensão nos últimos meses, mas as tratativas esfriaram devido a alguns fatores.

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Entre os pedidos do atleta estão a manutenção de alguns nomes de confiança na cúpula alvinegra, além de valorização salarial e um projeto esportivo estável a médio prazo.

A direção alviverde, diferente da reformulação proposta no início de 2025, identificou que o atual grupo de jogadores precisava de acréscimos pontuais, adaptados ao futebol brasileiro e prontos para contribuir de forma imediata no início deste ano. Marlon Freitas e Jhon Arias, que se encaixam nesse perfil, foram contratados, enquanto Nino seguiu na Rússia após não ser liberado pelo Zenit.

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– Nino é um jogador que a gente definiu e apostamos sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, até porque existe o clube que é o controlador da questão contratual – comentou Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, em entrevista ao Bola da Vez.

Caso não consiga avançar nas tratativas por Nino, o Palmeiras avalia enviar uma proposta na metade do ano para contar com Barboza já no segundo semestre, visando à reta final do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Alexander Barboza, alvo do Palmeiras, em ação na vitória do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Um dos entraves na negociação é o fato de o zagueiro já ter disputado nove partidas pelo Botafogo no Brasileirão. Atualmente, o limite permitido antes de uma transferência dentro da competição é de 12 jogos, enquanto o clube carioca, ao menos por ora, não tem a intenção de deixar de escalar o defensor nos compromissos do torneio.

Barboza soma 117 jogos com a camisa do Botafogo, com quatro gols marcados e quatro assistências. No período, foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ambos em 2024.

A comissão técnica do Palmeiras conta com quatro opções para a zaga: Gustavo Gómez e Murilo, titulares, além de Bruno Fuchs, reserva imediato da dupla, e Benedetti, formado nas categorias de base. Koné, atualmente no sub-20, é um nome que agrada à comissão técnica, mas que ainda precisa de rodagem em categorias inferiores antes de atuar no profissional.

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