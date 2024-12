Dudu posa ao lado de taças em despedida do Palmeiras: ‘Minha história’

Próximo de rescindir contrato com o Palmeiras, Dudu publicou, na última terça-feira (10), uma foto nas redes sociais ao lado dos 33 troféus, entre conquistas coletivas e individuais, que acumulou durante sua passagem pelo clube paulista.

O atacante, com contrato válido no Verdão até dezembro de 2026, saiu de férias após o fim do Campeonato Brasileiro. Uma reunião prevista para os próximos dias deve oficializar a saída de Dudu, sem custos para nenhuma das partes.

– Um pouquinho da minha história no Palmeiras! – escreveu o atacante em publicação nas redes sociais.

Com isso, o atacante estará livre no mercado para acertar sem custos com uma nova equipe. O Cruzeiro, que tentou a contratação do atleta na última janela de transferências, aparece como o principal favorito, mas enfrenta a concorrência de outros clubes, como o Santos.

Dudu ao lado das taças que faturou pelo Palmeiras (Foto: Reprodução)

Saída de Dudu do Palmeiras

A derrota por 1 a 0 para o Fluminense marcou a despedida de Dudu no Palmeiras. Após iniciar o confronto no banco de reservas, o atacante assumiu a vaga de Aníbal Moreno durante o intervalo e permaneceu por pouco mais de 45 minutos em campo.

Ao término do duelo, Dudu permaneceu no gramado do Allianz Parque ao lado da família e amigos. Ao todo, ele 88 gols e 102 assistências em 462 partidas, além de ser o atleta mais vitorioso (12 títulos) da história do Palmeiras.