‘Cabeça fria, coração quente’: Abel aposta em lema para manter Palmeiras vivo no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, concedeu entrevista coletiva na tarde deste sábado (14), véspera do duelo contra o Porto, no MetLife Stadium, pela estreia da equipe no Mundial de Clubes. Para manter vivas as aspirações na competição, o português aposta em um de seus principais lemas: "cabeça fria, coração quente".

De acordo com o treinador, o Palmeiras viria até a nado, se fosse necessário, para disputar o torneio, e aliou foco com tranquilidade ao destacar o discurso para seus jogadores. Em seu terceiro Mundial à frente do comando técnico do clube paulista, o profissional entende a dimensão do torneio, ao mesmo tempo em que busca espantar os traumas das últimas duas edições disputadas

- A nossa vontade de estar aqui é tanta, a nossa ambição de competir é tanta, que nem se precisasse vir a pé ou a nado, nós viriamos. O que eu mais quero é que nossos jogadores tenham a mente leve, o corpo e coração quente. É isso que eu quero ver da minha equipe do primeiro ao último segundo - afirmou o português.

Ao mesmo tempo que mantém um discurso ponderado, Abel demonstra ansiedade para o início do Mundial de Clubes. Para ele, o Palmeiras está habituado a situações de pressão e precisa apenas demonstrar seu alto nível técnico e capacidade de competir em campo.

- Competir sabendo que, do outro lado, há um adversário (Porto) que quer o mesmo que o Palmeiras. Mas, quem quer ser o melhor, precisa encarar os melhores. Portanto, não há obstáculos. Nós já estamos habituados a todas essas dificuldades. Que a competição comece logo e que possamos mostrar tudo o que sabemos: um futebol de alto nível e capacidade de comeptir - completou.

Palmeiras na sede do Mundial

Após o período de treinamentos em Greensboro, na Carolina do Norte, o Palmeiras desembarcou na tarde deste sábado em Nova Jersey, cidade onde está localizado o MetLife Stadium, palco da estreia da equipe contra o Porto.

Foram seis dias de atividades na Universidade da Carolina do Norte, com o elenco alternando entre treinos desfalcado — por conta das convocações para a Data Fifa — e em sua formação completa. Após a partida, assim como ocorrerá em todos os jogos da fase de grupos, o Verdão retorna a Greensboro, cidade escolhida como base do clube nos Estados Unidos.