Palmeiras x Porto: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Porto se enfrentam neste domingo (15), no jogo de abertura do Mundial de Clubes da Fifa, pelo Grupo A, o mesmo de Al Ahly e Inter Miami. A bola rola às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com transmissão de TV Glovo (aberta) SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). ➡️ Clique para assistir no Amazon PrimeVideo.

Do lado brasileiro, o técnico Abel Ferreira não deve ter nenhum problema para escalar seus 11 principais jogadores, já que não há nenhum desfalque. A única peça em observação é o atacante Paulinho, que não está 100% em sua melhor condição física, mas deve atuar por algum tempo. Já no Porto, a principal baixa fica por conta do goleiro Diogo Costa, que sentiu uma lesão na coxa direita durante o treinamento e está fora da estreia.

Ficha do jogo PAL POR MUNDIAL 1ª RODADA Data e Hora domingo, 15 de junho de 2025, às 19h (de Brasília) Local MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos Árbitro Said Martínez (Honduras) Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PORTO

1ª RODADA - GRUPO A - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN;

🟨 Árbitro: Said Martínez (Honduras);

🚩 Auxiliares: Christian Ramirez (Honduras) e Wálter López (Guatemala);

🖥️ VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Facu Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão Anderson (Maurício), Facundo Torres e Vitor Roque.

PORTO (Técnico: Martín Anselmi)

Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio (Fábio Vieira), Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samuel Aghehowa.

