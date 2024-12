Clubes do futebol europeu demonstram interesse em joia do Palmeiras

Cria das catgorias de base do Palmeiras, Vitor Reis voltou a despertar o interesse de clubes do futebol europeu após ótima atuação na temporada. Com apenas 18 anos, o zagueiro teve papel fundamental ao longo do ano, principalmente no Brasileirão, substituindo Gómez e Murilo em diversas ocasiões.

continua após a publicidade

+ Ex-presidente da Mancha se entrega à polícia após 44 dias foragido

Ainda em setembro, o site britânico "The Athletic" revelou que Arsenal, Chelsea e Liverpool, da Inglaterra, e o Real Madrid, da Espanha, estariam interessados na cotratação do zagueiro, que foi titular em 20 das 22 partidas que disputou no ano.

O Arsenal, que anteriormente tinha Edu Gaspar à frente da direção esportiva, é o clube que tem mostrado maior interesse nas negociações. A diretoria do Palmeiras, contudo, não planeja abrir mão de jogadores-chave do elenco antes da disputa do Mundial de Clubes em 2025.

continua após a publicidade

Segundo João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras e cotado para assumir um cargo no Flamengo após a eleição de BAP, o clube paulista já recusou duas propostas de 30 milhões de euros pelo zagueiro. As equipes interessadas, no entanto, não foram divulgadas pelo profissional.

Vitor Reis renovou seu contrato com o Palmeiras em agosto, estendendo o vínculo até o fim de 2028. A multa rescisória do zagueiro, por sua vez, foi estipulada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 626 milhões).

continua após a publicidade

Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras, em partida contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Da base ao profissional

No Palmeiras desde 2016, Vitor Reis chegou ao clube aos 10 anos, vindo de um projeto em São José dos Campos. Destaque nas categorias de base, o zagueiro conquistou, entre outros títulos, a Copa do Brasil e o Brasileirão Sub-17 por duas vezes.

Seu bom desempenho no Verdão garantiu diversas convocações para a Seleção Brasileira de base. Em 2023, inclusive, foi o capitão da Amarelinha no Mundial Sub-17, disputado na Indonésia. Na competição, o Brasil foi derrotado pela Argentina por 3 a 0, com três gols de Echeverri, e foi eliminado nas quartas de final da competição.