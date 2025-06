Abel finaliza preparação e ajusta escalação do Palmeiras para a estreia do Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - Abel Ferreira encerrou neste sábado (14) a preparação do Palmeiras para a estreia no Mundial de Clubes e definiu a escalação ideal para o confronto com o Porto, marcado para domingo (15). O elenco realizou o último treino antes da estreia no torneio.

Na manhã deste sábado (14), os jogadores participaram de uma atividade recreativa em campo reduzido, seguida por um treino tático posicional com forte participação de Abel Ferreira. A preparação foi finalizada com ensaios de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas.

Elenco do Palmeiras posa para foto durante treinamento, na Universidade da Carolina do Norte (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Ainda neste sábado (14), às 15h45 (de Brasília), o elenco do Palmeiras embarca para Nova Jersey (EUA). Mais tarde, às 19h, os jogadores realizarão o reconhecimento do gramado no MetLife Stadium e seguirão à zona mista para entrevistas. Às 19h45, Abel Ferreira fará sua última coletiva antes da estreia.

O Palmeiras contou com o elenco completo apenas na segunda metade da preparação. Na quinta-feira (12), os jogadores convocados por suas seleções se apresentaram na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, mas apenas deram uma volta no campo.

Durante o período de preparação, o Verdão teve um acréscimo de oito jogadores: Piquerez (Uruguai), Emi Martínez (Uruguai), Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), Estevão (Brasil), Richard Rios (Colômbia), Benedetti (Brasil Sub-20) e Luighi (Brasil Sub-20).

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, o provável Palmeiras que enfrentará o Porto na estreia do Mundial é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estevão, Facundo Torres (Maurício) e Vitor Roque Roque.

Agenda no Mundial

Após treinamento neste sábado (14), a delegação alviverde viajará para Nova Jersey, onde enfrentará o Porto no domingo, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium.

Quatro dias depois, novamente no MetLife Stadium, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, enfrenta o Al Ahly. Por fim, no dia 23 de junho, vai à Flórida para encarar o Inter Miami, de Messi, pela última rodada da fase de grupos.

Após a rodada final, a delegação retorna a Greensboro, na Carolina do Norte, para dar continuidade à preparação.