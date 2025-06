Veiga avalia gramado do MetLife antes de estreia do Palmeiras no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - A delegação do Palmeiras já está em Nova Jersey, local da estreia do time no Mundial de Clubes, contra o Porto-POR, neste domingo (15), às 19h (de Brasília) e, assim que desembarcou, fez o reconhecimento do gramado do MetLife Stadium, conforme protocolo da Fifa. Os jogadores, no entanto, não puderam pisar no gramado, mas conseguiram avaliar a situação do lugar.

- A gente não conseguiu pisar no gramado, mas ali de fora dava pra ver que tinha alguns pedaços que foram colocados há pouco tempo. Agora se vai soltar ou não, é isso amanhã pra gente saber. Mas o gramado e o estádio no geral estão maravilhosos - afirmou o meio-campista Raphael Veiga.

Facundo Torres avalia gramado da estreia do Palmeiras

Assim como o companheiro Raphael Veiga, o atacante Facundo Torres admitiu que entrar no gramado não era opção e não escondeu a ansiedade para a estreia do Verdão no torneio internacional.

- Hoje olhamos o gramado do estádio, não pudemos entrar no campo, mas acho que é muito bom, estamos ansiosos para amanhã poder começar esse novo torneio - disse o atacante uruguaio.

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, o provável Palmeiras que enfrentará o Porto na estreia do Mundial é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estevão, Facundo Torres (Maurício) e Vitor Roque Roque.

🟢 1ª Rodada – Palmeiras x Porto

Data: 15 de junho (domingo)

15 de junho (domingo) Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey Transmissão: TV Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

O primeiro desafio do Verdão será contra o Porto, campeão português e adversário de peso no futebol europeu. Será um duelo estratégico e físico, importante para as pretensões do clube na competição.