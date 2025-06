Joia do Lance!: Palmeiras aposta em nova Cria para ter venda milionária

Último dos jovens integrados ao elenco profissional do Palmeiras nesta temporada, Allan ganhou destaque na campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) e passou a conquistar espaço com Abel Ferreira graças à sua versatilidade em campo.

continua após a publicidade

+ Presidente do Palmeiras, Leila provoca rivais paulistas ao exaltar Mundial

Além de atuar como segundo volante, Allan também é opção na ala direita, função importante quando Abel opta por recuar o lateral-direito para compor a zaga e aplicar uma saída de bola com três defensores.

Aos poucos, começou a receber mais minutagem em campo e foi fundamental ao marcar o gol da vitória alviverde por 3 a 2 sobre o Novorizontino, que garantiu a classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. Na atual temporada, o jovem acumula dois gols (o outro deles pelo Brasileirão) e três assistências.

continua após a publicidade

– É melhor subir junto com outros jogadores, já estamos mais entrosados e não ficamos sozinhos. No começo, chegamos tímidos, então é melhor subir com mais gente. No início, quem conversou mais com a gente foi o Veiga, o Mayke, o Rocha… Eu observava muito o Veiga, sou até meio tímido de conversar, mas ele é muito gente boa com a gente – explicou.

Allan ao lado de Thalys, outra Cria da Academia (Foto: arquivo pessoal

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Reconhecimento interno e novo contrato com o Palmeiras

O bom rendimento de Allan em campo levou o Palmeiras a estender seu contrato até dezembro de 2029. O jogador recebeu um aumento salarial, enquanto o clube se resguardou a longo prazo e elevou o valor da multa rescisória.

continua após a publicidade

– Cheguei aqui com 14 anos, um menino cheio de sonhos, e é muito gratificante poder estar no profissional. Estou muito feliz – completou.

Conhecido pelas vendas recentes de Endrick, Vitor Reis, Estêvão e Luis Guilherme – entre outros –, que renderam mais de um bilhão de reais aos cofres do clube, o Palmeiras vê em Allan uma nova oportunidade de destaque, seja no aspecto esportivo ou financeiro.