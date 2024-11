Ônibus da equipe feminina do Palmeiras é apedrejado a caminho da premiação do Paulista

O ônibus do time feminino do Palmeiras foi apedrejado na noite desta quinta-feira (21), na Rodovia Castelo Branco, em São Paulo. As alviverdes venceram o Corinthians na quarta-feira (20) por 2 a 1 (2 a 0 nos pênaltis), na final do Campeonato Paulista, e estavam indo para a cerimônia de premiação do título quando tiveram o veículo atacado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Uma pedra atingiu o ônibus que levava parte das atletas e do staff do time feminino de Vinhedo, no interior do estado, para a festa de premiação do Campeonato Paulista, na noite desta quinta-feira, em São Paulo. O clube comunicou que registrará Boletim de Ocorrência.

CONFIRA A NOTA DO PALMEIRAS:

Uma pedra foi arremessada em direção ao ônibus do Palmeiras que transportou parte das atletas e do staff do time feminino do clube à festa de premiação do Campeonato Paulista, que está sendo realizada nesta quinta-feira, em São Paulo. O veículo saiu de Vinhedo, no interior paulista, e estava na Rodovia Castelo Branco quando foi atingido. Por sorte, ninguém se feriu gravemente.

O clube repudia este triste episódio de violência, que poderia ter ocasionado uma tragédia, e vai registrar Boletim de Ocorrência.

VEJA AS IMAGENS:

Ônibus do Palmeiras que foi apedrejado (Foto: DIvulgação)