MP-GO sugere à CBF que jogo entre Atlético-GO e Palmeiras aconteça com torcida única

O Ministério Público de Góias (MP-GO) enviou uma recomendação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a partida entre Atlético-GO e Palmeiras no próximo sábado (23), em Goiânia, pela 35ª rodada do Campeoanto Brasileir, seja disputada com torcida única.

continua após a publicidade

+ Com Estêvão e Ríos, Palmeiras inicia preparação para reta decisiva do Brasileirão

+ Mancha Verde nega envolvimento em briga entre torcedores de Palmeiras e Cruzeiro

De acordo com o promotor de justiça Sandro Henrique Silva Halfeld Barros, coordenador do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT) do MP-GO, a ação leva em consideração a rivalidade entre as torcidas Mancha Verde, do Palmeiras, e Máfia Azul, do Cruzeiro, aliada da Dagrões atleticanos, do Atlético-GO, o que apresenta elevado risco de confrontos entre os rivais.

continua após a publicidade

A análise foi conduzida pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, que identificou a alta possibilidade de confrontos entre os torcedores, além de possíveis danos à estrutura física do Estádio Antônio Accioly, que não possui acessos exclusivos para os visitantes.

Após vencer o Bahia de virada por 2 a 1, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado (23), quando enfrenta o Atlético-GO, às 19h30 (de Brasília), em duelo fundamental na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Partida entre Palmeiras e Atlético-GO, válida pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Outras ações do MP-GO

Além de solicitar torcida única no duelo entre Atlético-GO e Palmeiras, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) também atua na investigação de casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Em maio do ano passado, a Justiça do Estado de Goiás aceitou uma denúncia contra 16 acusados de participação em um esquema de corrupção envolvendo jogadores profissionais e apostadores. Segundo as investigações, o grupo tinha como objetivo cooptar atletas para realizarem ações específicas durante as partidas, como receber cartões ou cometer faltas, entre outros exemplos.

A suposta manipulação de resultados envolveu 13 jogos de futebol, sendo oito do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, um da Série B de 2022 e quatro de campeonatos estaduais disputados em 2023.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras