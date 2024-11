Denílson destaca atitude de Veiga em gol de falta pelo Palmeiras: ‘Esperto’

O Palmeiras venceu o Bahia de virada na última quarta-feira (20), com direito a golaço de falta de Raphael Veiga. Antes de cobrar, ajeitou a bola para trás, em atitude que foi citada pelo ex-jogador Denílson no programa "Jogo Aberto". Para o comentarista, o atleta alviverde foi "muito esperto" no lance.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Palmeiras comemora um super resultado, mesmo não fazendo um jogo brilhante. O Veiga foi muito esperto nesse lance, muito esperto. Ele fica enrolando com o árbitro, aí passava a bola um pouco mais para trás. Depois pegou na mão e colocou ainda mais para trás. E não tira o mérito da cobrança, que ele foi muito bem - disse Denílson.

O gol de Veiga foi o de empate do Palmeiras, ainda no primeiro tempo. Luciano Rodríguez havia aberto o placar aos 27'. No fim do segundo tempo, Flaco López deu a vitória ao Alviverde em gol de cabeça. Com o resultado, o time paulista encurtou a distância para o líder Botafogo em dois pontos na tabela do Brasileirão.