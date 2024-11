Com Estêvão e Ríos, Palmeiras inicia preparação para reta decisiva do Brasileirão Dupla retorna às atividades com o restante do elenco após a Data Fifa

Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (21) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)