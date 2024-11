Gol legal? Sálvio Spínola analisa ação de Veiga antes de falta em Bahia x Palmeiras

Uma atitude de Raphael Veiga antes de marcar gol de falta em Bahia x Palmeiras chamou atenção na última quarta-feira (20). O jogador alviverde ajeitou a bola para trás depois da marcação da arbitragem e o assunto repercutiu após a partida. Para o ex-árbitro Sálvio Spínola, o lance foi legal.

- Foi tudo legal. O Veiga colocou a bola e puxou para trás. Os jogadores reclamaram. Está na regra, a distância é 9,15 metros. A barreira não adiantou, aí o árbitro foi lá, colocou de novo o spray e a bola ficou no lugar certo. Gol legal - disse Sálvio durante o programa "Donos da Bola".

O gol de Veiga foi o de empate do Palmeiras, ainda no primeiro tempo. Luciano Rodríguez havia aberto o placar aos 27'. No fim do segundo tempo, Flaco López deu a vitória ao Alviverde em gol de cabeça. Com o resultado, o time paulista encurtou a distância para o líder Botafogo em dois pontos na tabela do Brasileirão.

