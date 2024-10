Neymar parabeniza Estêvão após ser superado por jovem do Palmeiras

Estêvão chegou a 18 participações em gols neste Brasileirão







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 15:35 • São Paulo (SP)

Neymar usou as redes sociais para parabenizar Estêvão por ter batido o recorde que até então era seu. Neste domingo (21), na vitória do Palmeiras contra o Juventude por 5 a 3, o jogador se tornou o jogador Sub-17 que mais participou de gols no Brasileirão neste século.

Palmeiras: Estêvão supera Neymar, e alcança marca histórica no Brasileirão



Estêvão fez um gol e deu uma assistência na goleada do Verdão, assim, chegou a 18 participações em gols nas 24 partidas que disputou pelo no Brasileirão. O recorde era de Neymar, que em 2009, teve 16 ações diretas para gols, enquanto defendia o Santos.

Estêvão é um dos destaques do Palmeiras no Brasileirão(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O craque brasileiro parabenizou Estêvão. Neymar compartilhou uma publicação do jovem palmeirense no Instagram e o parabenizou pelo feito.

-Parabéns Estêvão pelo recorde quebrado. Que você continue brilhando e encantando a todos com seu futebol. Voa- escreveu o ex-camisa 10 do Santos.

O jovem palmeirense vem se destacando neste Brasileirão. Estêvão é o vice-artilheiro do torneio com dez gols, um a menos do que Pedro, atacante do Flamengo. Em 2009, Neymar também teve o mesmo número de gols na competição nacional.

A boa fase do jovem reflete uma boa campanha do Verdão no Brasileirão. O Palmeiras é o segundo colocado com 60 pontos, um a menos do Botafogo, o líder da competição. O clube alviverde volta a jogar pelo campeonato no próximo sábado (26), contra o Fortaleza, às 16h30, pela 31ª rodada do torneio.

