Palmeiras perde dois titulares para a próxima rodada do Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 15:17 • São Paulo (SP)

O Palmeiras vem em uma sequência avassaladora no Brasileirão. O time venceu sete dos últimos oito jogos do campeonato e diminuiu a diferença para o líder Botafogo para um ponto. Forte na briga pelo tricampeonato, o técnico Abel Ferreira, no entanto, terá duas baixas importantes na próxima rodada do Nacional.

Na goleada sobre o Juventude, por 5 a 3, neste domingo (20), pela 30ª rodada, o Verdão entrou em campo com uma lista de nove jogadores pendurados: Weverton, Estêvão, Murilo, Marcos Rocha, Vitor Reis, Aníbal Moreno, Fabinho, Piquerez e Maurício.

Dos que entraram em campo no Sul, dois foram advertidos com cartão amarelo e não enfrentam o Fortaleza, no sábado (26), no Allianz Parque: Marcos Rocha e Aníbal Moreno. Eles, no entanto, devem ser substituídos por Mayke e Zé Rafael, respectivamente.

Nesta rodada, o Verdão terá a chance de assumir a liderança do Brasileirão. Para isso, precisa vencer o time cearense diante de sua torcida e torcer por um tropeço do Botafogo, fora de casa, contra o Red Bul Bragantino. Restam, ainda, oito rodadas para o fim da competição.