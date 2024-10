Corinthians x Palmeiras: quem venceu mais o Derby?

Corinthians e Palmeiras é um dos clássicos mais disputados do Brasil. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 14:31 • São Paulo

O clássico entre Corinthians x Palmeiras é um dos mais tradicionais e disputados do futebol brasileiro. Com mais de um século de história, o confronto entre esses dois gigantes de São Paulo já proporcionou momentos inesquecíveis para os torcedores. Ao longo dos anos, a rivalidade cresceu tanto dentro quanto fora dos gramados, e o Derby se consolidou como um dos maiores duelos do futebol mundial.

Ao todo, Corinthians x Palmeiras já se enfrentaram em 379 partidas. O Palmeiras tem uma ligeira vantagem no confronto, com 135 vitórias, enquanto o Corinthians venceu 129 vezes. O clássico também registrou 115 empates. Além disso, foram marcados 527 gols pelo Palmeiras e 493 gols pelo Corinthians no histórico do Derby. Esses números revelam o equilíbrio e a grandeza do clássico, que sempre foi marcado por momentos decisivos e muita emoção.

A história de Palmeiras x Corinthians

O primeiro Corinthians x Palmeiras aconteceu em 1917, e desde então, a rivalidade só cresceu. O confronto, que começou entre o Corinthians e o Palestra Itália (nome anterior do Palmeiras), logo se tornou um dos jogos mais esperados no calendário esportivo de São Paulo e do Brasil. Com o tempo, o Derby foi protagonizado por craques de renome, que marcaram época e consolidaram a rivalidade entre os dois clubes.

O nome Derby Paulista reflete a grandiosidade do clássico, que é muito mais do que apenas um jogo de futebol. É um encontro de duas das maiores forças do futebol nacional, com títulos importantes em disputas diretas, desde campeonatos estaduais até torneios continentais.

Quem venceu mais o Derby?

Atualmente, o Palmeiras leva a melhor no histórico do confronto com 135 vitórias, contra 129 do Corinthians. A diferença de seis vitórias, no entanto, demonstra o quanto o clássico é equilibrado e disputado. Cada vitória é comemorada como um título, pois a rivalidade entre as torcidas é muito intensa. Além das vitórias, os 115 empates mostram o quanto o Derby é disputado até o último minuto.

Os números de gols também mostram o equilíbrio: o Palmeiras balançou as redes 527 vezes, enquanto o Corinthians fez 493 gols. Esses números representam mais do que simples estatísticas, pois cada gol em um clássico como esse é lembrado por anos pelos torcedores.

Números de Corinthians x Palmeiras

Os números de Corinthians x Palmeiras impressionam. Além do equilíbrio em vitórias e empates, o clássico já decidiu importantes campeonatos, incluindo finais de Campeonato Paulista e partidas decisivas no Campeonato Brasileiro. Esses momentos ajudaram a escrever a história do futebol brasileiro, e tanto Palmeiras quanto Corinthians se orgulham de suas trajetórias no Derby.

Vitórias do Palmeiras: 135

Vitórias do Corinthians: 129

Empates: 115

Gols do Palmeiras: 527

Gols do Corinthians: 493

A importância do Derby para o futebol brasileiro

Mais do que apenas um clássico regional, o Corinthians x Palmeiras é um duelo que atrai a atenção de torcedores de todo o Brasil. O clássico transcende as fronteiras de São Paulo, sendo um dos jogos mais esperados da temporada. Cada edição do Derby é marcada por uma atmosfera única, com as arquibancadas lotadas e a expectativa de grandes jogadas e gols. Para os jogadores, é uma oportunidade de se consagrar como ídolos de suas torcidas. Para os torcedores, é um momento de paixão e entrega total ao time.