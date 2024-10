Estêvão, do Palmeiras, já tem 10 gols neste Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 21/10/2024 - 07:53 • São Paulo (SP)

O garoto Estêvão, do Palmeiras, pode fazer sua primeira temporada completa como profissional ainda mais inesquecível. Isso porque o jogador está perto de se tornar o artilheiro desta edição do Brasileirão e, com isso, atingir uma marca histórica na competição: ser o atleta mais novo a conquistar o feito.

Atualmente, o artilheiro do Nacional é Pedro, do Flamengo, com 11 gols, mas que não entrará mais em campo nesta temporada em razão de lesão no joelho. Estêvão vem logo atrás, com 10 bolas na rede, dividindo a segunda posição com Hulk, do Atlético-MG. O último gol do jovem foi marcado neste domingo (20), na goleada do Verdão sobre o Juventude, por 5 a 3, fora de casa.

Com isso, o palmeirense pode se tornar o único jogador com menos de 18 anos a se tornar o artilheiro do Brasileirão. Ainda restam oito rodadas para o fim do torneio, e Estêvão é peça fundamental da equipe de Abel Ferreira, ou seja, será titular até o final, caso não tenha alguma eventualidade no meio do caminho.

Até o momento, desde 1937, três jogadores foram artilheiros da competição - contando os torneios unificados - com 19 anos: Ferreti (Botafogo), na Taça Brasil de 1968; Amoroso (Guarani), em 1994; e Keirrison (Coritiba), em 2008.

Ao marcar e dar uma assistência nesta última rodada do Brasileirão, a joia alviverde superou Neymar e se tornou o jogador que mais participou de gols em sua estreia na competição: são 18 participações em 24 jogos.

O Verdão segue o Botafogo de perto na briga pela taça deste ano. O Glorioso é o líder, com 61 pontos, enquanto o time paulista está logo atrás, com 60. O Alviverde, inclusive, vem de uma arrancada espetacular após as eliminações nas Copas e quer o tricampeonato. Na próxima rodada, o Verdão recebe o Fortaleza no sábado (26), às 16h30, no Allianz Parque.