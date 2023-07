O Palmeiras ainda não desistiu completamente de contratar o volante Aníbal Moreno, do Racing-ARG. Isso porque, nesta sexta-feira, o Verdão está tentando a última cartada para contar com o meio-campista argentino. A intenção é aumentar a proposta e aproveitar da vontade do atleta em vestir a camisa alviverde. A informação foi dada primeiramente pelo Nosso Palestra e confirmada pelo Lance!.