No momento, porém, o negócio é tratado com muita cautela até mesmo pelos valores de salários, não apenas da cláusula de transferência. Ainda que o desejo das duas partes seja de acertar as bases e fechar a transferência, o Verdão segue com sua postura de pés no chão e não fazer loucuras. Se as cifras permanecerem inviáveis do ponto de vista do clube, a tendência é que haja a desistência.