- Foi bom para nós termos alguns dias de folga, pois tivemos que assimilar muita coisa. Sentimos muito a derrota, somos uma equipe que não está acostumada com esse tipo de situação. Depois de alguns dias de descanso, com as energias renovadas, tenho certeza de que voltaremos com os pés no chão como se o ano estivesse começando agora e espero que nossa equipe possa se recolocar no lugar, recuperar a confiança e tirar a poeira e as marcas da derrota - concluiu.