De fato, a violência do país e a instabilidade do futebol brasileiro podem ser fatores que inibam o jogador de fazer sua escolha de jogar por aqui. No entanto, com uma estrutura como a do Palmeiras, com um técnico como Abel Ferreira e em uma fase vencedora como vive o clube, a impressão de fora deveria ser outra. Até porque, outros rivais que oferecem menos têm conseguido trazer suas peças do mercado exterior.