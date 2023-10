Paulo Nobre presidiu o Palmeiras entre 2013 e 2016, sendo com ele que a parceria com a Crefisa foi firmada, em 2015. No entanto, a relação foi rompida, inclusive com seu antigo aliado, Maurício Galiotte, que o sucedeu na presidência. Dessa forma, desiludido com a vida política do clube, Nobre renunciou ao cargo de conselheiro vitalício do clube em 2018 e nunca mais participou dos bastidores. Ele expressou seu sentimento ao ver a entrevista de Leila.