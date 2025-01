O Manchester City formalizou uma proposta pelo zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras. O clube inglês, que mantinha conversas com o entorno do jogador desde o ano passado, possui bases contratuais alinhadas e agora busca acertar a transferência, ainda nesta janela, com a diretoria alviverde.

Apesar dos valores não terem sido revelados, a reportagem do Lance! apurou que o Palmeiras aceita negociar o jogador por 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 220 milhões).

Agora, com os valores desejados à mesa, o clube paulista discute internamente a saída. A ideia da diretoria é manter Vitor Reis para a disputa do Mundial, sediado nos Estados Unidos entre junho e julho, mas já considera perder o jovem.

Ele tem contrato, mas se tiver algo interessante para o clube e o jogador, vamos sentar e conversar afirmou Leila Pereira

Vitor Reis, alvo do Manchester City, em partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Vitor Reis no Palmeiras

Vitor Reis está no Palmeiras desde 2016, quando chegou ao clube aos 10 anos, vindo de um projeto em São José dos Campos. Destaque nas categorias de base, conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil e o Brasileirão Sub-17 por duas vezes.

Seu bom desempenho no Verdão o levou a diversas convocações para a Seleção Brasileira de base, e em 2023, foi capitão no Mundial Sub-17, realizado na Indonésia. O Brasil foi eliminado nas quartas de final após derrota por 3 a 0 para a Argentina, com três gols de Echeverri.

