Copinha: Palmeiras tropeça, Santos perde e Fluminense invicto

O oitavo dia da Copinha foi marcado por confirmações de favoritismo e algumas surpresas. O Fluminense, já classificado, garantiu a liderança do Grupo 10 ao vencer o Linense por 2 a 0, encerrando a primeira fase com nove pontos. O time carioca enfrentará o CRB no mata-mata, enquanto o Linense, que também avançou, terá pela frente o Água Santa na próxima fase.

O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Oeste na Arena Barueri, mas manteve a liderança do Grupo 19 com sete pontos. O Oeste ficou em segundo, com cinco. Ambas as equipes aguardam os resultados do Grupo 20, onde Referência e Sport já estão classificados, para saber quem serão seus adversários nos playoffs.

O Atlético-MG venceu a Francana por 3 a 0, garantindo a segunda posição do Grupo 5 com seis pontos, atrás do Guarani, que também somou seis, mas liderou a chave pelos critérios de desempate. O Galo enfrentará o Botafogo-SP na próxima fase, enquanto o Guarani medirá forças com o Bandeirante. A Francana, sem pontuar, se despediu da competição.

A Ferroviária surpreendeu o Santos ao vencer por 2 a 1, ficando com a liderança do Grupo 7, com sete pontos. O time santista avançou em segundo, com seis. No mata-mata, a Ferroviária enfrentará o Vitória, e o Santos terá o São José-RS como adversário.

Gabriel Pfeifer comemora gol pelo Atlético-MG sobre a Francana (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Confira os resultados da Copinha desta quinta-feira:

Grupo 3

Força e Luz 0 x 7 Operário-PR

Tanabi 0 x 0 Santa Cruz

Grupo 5

Guarani 0 x 1 Nova Iguaçu

Francana 0 x 3 Atlético-MG

Grupo 6

Botafogo-SP 4 x 0 Tuna Luso

Bandeirante 2 x 1 Azuriz

Grupo 7

Tirol 2 x 0 Jaciobá

Ferroviária 2 x 1 Santos

Grupo 8

São José-RS 2 x 0 Retrô

Comercial 0 x 0 Vitória

Grupo 9

Água Santa 2 x 4 Brasiliense

Tupã 0 x 3 CRB

Grupo 10

Inter de Limeira 3 x 1 Coimbra

Linense 0 x 2 Fluminense

Grupo 12

Operário de Caarapó 1 x 0 Juventude

Comercial de Tietê 1 x 4 América-RN

Grupo 15

Hercílio Luz 0 x 4 Dom Bosco

Desportivo Brasil 2 x 2 Coritiba

Grupo 17

Ferroviária 1 x 2 Mazagão

Audax-SP 2 x 0 Athletico-PR

Grupo 19

Náutico-RR 1 x 1 Santa Cruz

Oeste 1 x 1 Palmeiras