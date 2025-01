Palmeiras ganha força no mercado e adota ‘padrão europeu’ para contratações

Os valores, no momento, não assustam mais o Palmeiras. Após uma temporada com apenas o título paulista e com o Mundial batendo à porta, a direção alviverde adotou nova postura no mercado e realizou as duas maiores contratações de sua história com as chegadas dos atacantes Facundo Torres e Paulinho.

Juntos, a dupla custou pouco menos de R$ 200 milhões ao Palmeiras, que ganhou força no mercado com movimentações recentes. Além das vendas de Estêvão e Endrick, o clube fechou um novo patrocínio máster, valorizou o uniforme em relação ao antigo acordo e renovou com a Puma para o fornecimento do material esportivo.

Mesmo com o alto investimento até o momento, o Palmeiras segue com a missão de reformular o elenco e agora busca bater pela terceira seu próprio recorde na mesma janela. Nos últimos dias, o clube enviou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões) fixos ao Fulham, da Inglaterra, por Andreas Pereira.

O jogador aceitou os termos enviados pelo Verdão e vê a transferência para o futebol brasileiro como uma chance de estar entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026. Os ingleses, porém, não querem perder um titular no meio da temporada e ainda não responderam à proposta.

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, em partida do Fulham (Foto: Adrian Dennis/AFP)

As movimentações colocam o Palmeiras na mesma prateleira de clubes europeus na disputa por reforços, evidenciando a mudança de postura no mercado. O Verdão, por sua vez, segue focado em jovens com potencial de revenda, mas que também podem contribuir de forma imediata em campo.

Além do trio, o clube busca um zagueiro canhoto para reforçar a defesa, a pedido do técnico Abel Ferreira, e mantém atenção a oportunidades para outros setores.