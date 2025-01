Mercado da bola: Bahia encaminha contratação de Santiago Mingo, antigo alvo do Palmeiras

O Bahia encaminhou a contratação de Santiago Mingo, do Defensa y Justicia, da Argentina. As partes acertam detalhes finais da negociação para que o zagueiro seja anunciado oficialmente.

Com 23 anos, o zagueiro segue o perfil desejado pelo Grupo City, que administra o clube. Os ingleses buscam nomes jovens no mercado e que tenham potencial de revenda no futuro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Lance!.

Antes da abertura da janela de transferências, Santiago Mingo foi procurado por Cruzeiro e Palmeiras, que buscava um zagueiro canhoto, mas as conversas com ambas as equipes não avançaram devido aos valores solicitados pelo Defensa y Justicia.

Na última temporada, o zagueiro foi um dos destaques da equipe argentina. Ao todo, ele acumulou quatro gols e uma assistência em 40 partidas.

Antes de retornar para o futebol argentino, Santiago Mingo atuou pelo time B do Barcelona por duas temporadas, mas nunca recebeu oportunidades na equipe principal. Ainda na Europa, ele também defendeu OH Leuven, da Alemanha.

Santiago Mingo, encaminhado com o Bahia, durante apresentação no Barcelona (Foto: Víctor Salgado/FC Barcelona)

Procurado, o Bahia afirmou que não irá comentar sobre negociações em andamento.