Mercado da bola: Jorginho é oferecido ao Palmeiras, que avalia proposta

Reserva no Arsenal, Jorginho foi oferecido ao Palmeiras. Até o momento, o clube paulista não abriu conversas com o volante, mas avalia internamente enviar uma proposta para a equipe inglesa.

Com contrato válido até a metade de 2025, Jorginho não terá seu vínculo renovado e vê com bons olhos atuar no futebol brasileiro. A oferta partiu dos representantes, e o volante já está liberado para assinar pré-contrato. A informação foi divulgada pela "ESPN".

A presença no Mundial de Clubes é um dos fatores que animaram Jorginho a atuar no Brasil, além da competitividade do elenco, que acumulou dez títulos sob comando do técnico Abel Ferreira.

Apesar de entender Jorginho como uma oportunidade de mercado, uma vez que o jogador chegaria sem custos, o Palmeiras mantém a negociação com Andreas Pereira, do Fulham, como plano A, e aguarda um retorno da proposta enviada aos ingleses.

Jorginho em partida do Arsenal pelo Campeonato Inglês (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Ítalo-brasileiro, Jorginho atuou toda sua carreira no futebol europeu, com destaque para as passagens no Napoli, da Itália, e no Chelsea, da Inglaterra, onde conquistou a Liga dos Campeões. Desde 2022 no Arsenal, o volante perdeu espaço com Mikel Arteta e disputou 17 jogos na temporada - sem gols ou assistências.