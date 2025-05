O Palmeiras venceu o Bolívar por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (15), no Allianz Parque, e se garantiu no primeiro lugar geral da Libertadores com uma rodada de antecedência. Autor de um dos gols da partida em casa, o lateral-direito Marcos Rocha celebrou o momento do Verdão após a partida.

- Objetivo desde o começo da competição. Sempre tivemos esse objetivo, fazer a melhor campanha, poder decidiri em casa. Merito de um trabalho coletivo, então parabenizar a todos - disse o jogador, que retornou ao time como titular nesta partida.

Em relação à disputa de jogadores por posição, já que o Verdão atualmente ainda conta com Giay e Mayke, Marcos Rocha afirma que não há vaidade no elenco, e que o time consegue mudar peças sem perder a força dentro de campo.

- É o que Abel planejou nesse começo do ano, o que ele pediu pra diretoria, ter dois ou três da mesma posição. O mais importante é que não tem vaidade, nenhuma torcida contra nosso companheiro, e por isso que o Palmeiras mesmo trocando, perdendo jogador por lesão, consegue manter o mesmo padrão e estamos brigando por todos os títulos por conta dessa coletividade. Parabenizar o trabalho da diretoria e de todo o elenco - finalizou o lateral.

O que vem por aí?

Agora o time de Abel Ferreira volta suas forças para a disputa do Campeonato Brasileiro. Líder com 19 pontos, o Palmeiras enfrenta o RB Bragantino no domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela nona rodada da competição.

