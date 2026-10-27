Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Luis Pacheco renova contrato com o Palmeiras até 2031: 'Não foi um caminho fácil'

Volante soma convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira e 13 jogos como profissional pelo Alviverde

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
27/10/2026 20:05
Favorite o Lance! no Google
Luis Pacheco - Palmeiras
Luis Pacheco, volante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (27) a renovação de contrato do volante Luis Pacheco, formado nas categorias de base do clube. O novo vínculo é válido até dezembro de 2031.

+ Escalação: Palmeiras prepara mudanças em todos os setores para o clássico

Aos 18 anos, Pacheco acumula convocações para as seleções de base do Brasil e soma 13 partidas pela equipe profissional comandada por Abel Ferreira. O jogador agradeceu o apoio dos diferentes departamentos do clube durante seu processo de formação e destacou a confiança recebida da comissão técnica.

continua após a publicidade

- O sentimento é de vitória, de gratidão. Agradeço ao Palmeiras, a todos os profissionais, ao João Paulo Sampaio, a todo o staff da base e do profissional também. Agradeço a todos que me ajudaram a chegar até aqui, porque não foi um caminho fácil. É seguir trabalhando com muita confiança. O elogio do Abel reflete no dia a dia. Estou ali treinando, em busca de um espaço e de minutagem. É seguir trabalhando e focado no que tenho pela frente - comentou em entrevista à TV oficial do clube.

Luis Pacheco relembrou as dificuldades enfrentadas até chegar ao elenco profissional e destacou o apoio de funcionários do clube ao longo da trajetória. O volante também compartilhou histórias pessoais e afirmou viver um sonho diário ao defender a camisa do Palmeiras.

continua após a publicidade

- Ser uma Cria da Academia não é para todo mundo. É bom pelos profissionais que temos aqui, sempre nos apoiando nos momentos bons e difíceis. Tive um momento ruim na minha vida, perdi minha mãe, e o Palmeiras me apoiou no pior momento da minha vida. Esse clube é maravilhoso, só tenho a agradecer. Me deram tempo, ofereceram apoio, tudo que eu precisei eles me proporcionaram. Sempre que entro em campo é um sonho realizado pela minha mãe, pela minha família e pelo clube que me apoia - detalhou.

Luis Pacheco renova contrato com o Palmeiras, diante da camisa verde com o nome L. Pacheco sobre a mesa.
Luis Pacheco renovou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2031 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tudo sobre
Sugerida para você!
Flaco López celebra gol do Palmeiras contra o Fluminense na semifinal da Libertadores

Palmeiras

Escalação: Palmeiras prepara mudanças em todos os setores para o clássico

Há 3 horas
Craque Neto em programa donos da bola

Fora de Campo

Craque Neto crava Abel Ferreira, do Palmeiras, no Vasco: 'Vai ganhar tudo'

Há 3 horas
João Paulo Sampaio e Leila Pereira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Palmeiras

Coordenador do Palmeiras acompanha joias no exterior e faz pedido inusitado a Messi

Há 4 horas
Onde assistir Santos x Palmeiras

Onde Assistir

Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 4 horas
Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Futebol Nacional

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

Há 6 horas
O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras

Abel busca fechar temporada invicto em clássicos pelo Palmeiras

Há 7 horas
Mais LANCE!
Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.

Flamengo chega a 69,6% de chance de título no Brasileirão após vitória sobre o Atlético-MG

Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.

Arrascaeta manda recado sobre briga com Palmeiras pela liderança do Brasileirão: 'Não interessa o rival'

Gustavo Gomez disputa a bola com Hulk no triunfo do Palmeiras sobre o FLuminense

Gustavo Gómez é destaque da Conmebol após classificação do Palmeiras; veja o vídeo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.

Palmeiras sofre com desfalques no ataque antes de último clássico no ano

Léo Pereira em ação durante Flamengo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Vergonha'

Jogadores do Estudiantes formam linha com braços nos ombros antes de partida, no Maracanã lotado.

Adversário do Palmeiras, Estudiantes perde de virada e amplia jejum

Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup

Messi acompanha partida do Palmeiras; veja fotos

Flaco Lopez e Giay celbram um dos gols do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Flaco López destaca evolução de Giay e comemora fase artilheira da dupla pelo Palmeiras

Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras, sorrindo, com uniforme verde-água.

Paulinho, Roque e Sosa: Palmeiras volta aos treinos e atualiza DM antes de clássico com o Santos

Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão

Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.

Atacante do Palmeiras sente a coxa e preocupa Abel Ferreira