O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (27) a renovação de contrato do volante Luis Pacheco, formado nas categorias de base do clube. O novo vínculo é válido até dezembro de 2031.

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Aos 18 anos, Pacheco acumula convocações para as seleções de base do Brasil e soma 13 partidas pela equipe profissional comandada por Abel Ferreira. O jogador agradeceu o apoio dos diferentes departamentos do clube durante seu processo de formação e destacou a confiança recebida da comissão técnica.

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- O sentimento é de vitória, de gratidão. Agradeço ao Palmeiras, a todos os profissionais, ao João Paulo Sampaio, a todo o staff da base e do profissional também. Agradeço a todos que me ajudaram a chegar até aqui, porque não foi um caminho fácil. É seguir trabalhando com muita confiança. O elogio do Abel reflete no dia a dia. Estou ali treinando, em busca de um espaço e de minutagem. É seguir trabalhando e focado no que tenho pela frente - comentou em entrevista à TV oficial do clube.

Luis Pacheco relembrou as dificuldades enfrentadas até chegar ao elenco profissional e destacou o apoio de funcionários do clube ao longo da trajetória. O volante também compartilhou histórias pessoais e afirmou viver um sonho diário ao defender a camisa do Palmeiras.

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- Ser uma Cria da Academia não é para todo mundo. É bom pelos profissionais que temos aqui, sempre nos apoiando nos momentos bons e difíceis. Tive um momento ruim na minha vida, perdi minha mãe, e o Palmeiras me apoiou no pior momento da minha vida. Esse clube é maravilhoso, só tenho a agradecer. Me deram tempo, ofereceram apoio, tudo que eu precisei eles me proporcionaram. Sempre que entro em campo é um sonho realizado pela minha mãe, pela minha família e pelo clube que me apoia - detalhou.

Luis Pacheco renovou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2031 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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