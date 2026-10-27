Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Abel busca fechar temporada invicto em clássicos pelo Palmeiras

Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, no último compromisso contra rivais em 2026

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
27/10/2026 12:57
Favorite o Lance! no Google
O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel Ferreira caminha para encerrar a temporada invicto em clássicos contra os principais rivais estaduais do Palmeiras. Na próxima quarta-feira (28), o treinador tenta manter a marca diante do Santos, na Vila Belmiro, no último confronto contra um rival paulista em 2026.

+ Palmeiras sofre com desfalques no ataque antes de último clássico no ano

O Verdão disputou 11 clássicos na temporada, a começar pelo confronto com o Santos, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, venceu por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Allan, posteriormente negociado com o Manchester City. Desde então, a equipe acumulou outras sete vitórias e três empates.

continua após a publicidade

No caminho, o Palmeiras eliminou o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista e o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Mais recentemente, goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque, resultado que manteve a equipe na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Histórico de Abel Ferreira em clássicos

Desde a chegada de Abel Ferreira, em 2020, o Palmeiras alternou temporadas de maior e menor aproveitamento nos clássicos contra os principais rivais estaduais. No primeiro ano, o treinador disputou apenas um confronto, com empate por 2 a 2 diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Em 2021, foram sete vitórias, seis empates e quatro derrotas em 17 partidas. No ano seguinte, a equipe alcançou seu melhor retrospecto até então, com dez triunfos em 13 jogos e 79,5% de aproveitamento. Em 2023, foram quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Na temporada seguinte, o time alviverde somou quatro triunfos, quatro igualdades e dois reveses. Já em 2025, foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 14 confrontos.

Em 2026, o desempenho é superior ao dos anos anteriores. O Palmeiras ainda não perdeu para Corinthians, Santos e São Paulo: são oito vitórias e três empates em 11 clássicos, com aproveitamento de 81,8%. A equipe marcou 18 gols e sofreu apenas quatro, números que colocam a atual temporada como a melhor de Abel Ferreira em clássicos

continua após a publicidade
Abel Ferreira sorri na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Abel Ferreira sorri na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Retrospecto do Palmeiras em clássicos em 2026

  • Palmeiras 1-0 Santos - Paulista
  • Palmeiras 3-1 São Paulo - Paulista
  • Corinthians 0-1 Palmeiras - Paulista
  • Palmeiras 2-1 São Paulo - Paulista
  • São Paulo 0-1 Palmeiras - Brasileirão
  • Corinthians 0-0 Palmeiras - Brasileirão
  • Palmeiras 1-1 Santos - Brasileirão
  • Palmeiras 3-0 Santos - Copa do Brasil
  • Santos 0-0 Palmeiras - Copa do Brasil
  • Palmeiras 2-0 São Paulo - Brasileirão
  • Palmeiras 4-1 Corinthians - Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tudo sobre
Sugerida para você!
Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Futebol Nacional

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

Há 53 minutos
Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.

Flamengo

Flamengo: 69,6% de chance de título no Brasileirão após vitória

Há 2 horas
Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.

Flamengo

Arrascaeta manda recado sobre briga com Palmeiras pela liderança do Brasileirão: 'Não interessa o rival'

Há 3 horas
Gustavo Gomez disputa a bola com Hulk no triunfo do Palmeiras sobre o FLuminense

Palmeiras

Gustavo Gómez é destaque da Conmebol após classificação do Palmeiras; veja o vídeo

Há 4 horas
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.

Palmeiras

Palmeiras sofre com desfalques no ataque antes de último clássico no ano

Há 9 horas
Léo Pereira em ação durante Flamengo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Vergonha'

Há 16 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Estudiantes formam linha com braços nos ombros antes de partida, no Maracanã lotado.

Adversário do Palmeiras, Estudiantes perde de virada e amplia jejum

Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup

Messi acompanha partida do Palmeiras; veja fotos

Flaco Lopez e Giay celbram um dos gols do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Flaco López destaca evolução de Giay e comemora fase artilheira da dupla pelo Palmeiras

Vitor Roque durante treinamento do Palmeiras, sorrindo, com uniforme verde-água.

Paulinho, Roque e Sosa: Palmeiras volta aos treinos e atualiza DM antes de clássico com o Santos

Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão

Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.

Atacante do Palmeiras sente a coxa e preocupa Abel Ferreira

Palmeiras x Bragantino; jogadores se abraçam em comemoração

Palmeiras faz dever de casa e joga pressão no colo do Flamengo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.

Abel Ferreira reage à tentativa do Flamengo de reverter eliminação: 'Chegamos à final no campo'

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, sentado no banco de reservas.

Abel Ferreira exalta esforço do Palmeiras e destaca impacto emocional ' muito grande'

Dois jogadores do Palmeiras celebram com braços abertos em jogo noturno

Giay comemora vitória e manda recado ao Flamengo: 'Nossa parte está feita'

Jogadores do Palmeiras e Bragantino se enfrentando neste sábado (24)

Veja gols em Palmeiras x Bragantino: Maurício e Giay marcam