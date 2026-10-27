Abel busca fechar temporada invicto em clássicos pelo Palmeiras
Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, no último compromisso contra rivais em 2026
Abel Ferreira caminha para encerrar a temporada invicto em clássicos contra os principais rivais estaduais do Palmeiras. Na próxima quarta-feira (28), o treinador tenta manter a marca diante do Santos, na Vila Belmiro, no último confronto contra um rival paulista em 2026.
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O Verdão disputou 11 clássicos na temporada, a começar pelo confronto com o Santos, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, venceu por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Allan, posteriormente negociado com o Manchester City. Desde então, a equipe acumulou outras sete vitórias e três empates.
No caminho, o Palmeiras eliminou o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista e o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Mais recentemente, goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque, resultado que manteve a equipe na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro.
Histórico de Abel Ferreira em clássicos
Desde a chegada de Abel Ferreira, em 2020, o Palmeiras alternou temporadas de maior e menor aproveitamento nos clássicos contra os principais rivais estaduais. No primeiro ano, o treinador disputou apenas um confronto, com empate por 2 a 2 diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro.
Em 2021, foram sete vitórias, seis empates e quatro derrotas em 17 partidas. No ano seguinte, a equipe alcançou seu melhor retrospecto até então, com dez triunfos em 13 jogos e 79,5% de aproveitamento. Em 2023, foram quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Na temporada seguinte, o time alviverde somou quatro triunfos, quatro igualdades e dois reveses. Já em 2025, foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 14 confrontos.
Em 2026, o desempenho é superior ao dos anos anteriores. O Palmeiras ainda não perdeu para Corinthians, Santos e São Paulo: são oito vitórias e três empates em 11 clássicos, com aproveitamento de 81,8%. A equipe marcou 18 gols e sofreu apenas quatro, números que colocam a atual temporada como a melhor de Abel Ferreira em clássicos
Retrospecto do Palmeiras em clássicos em 2026
- Palmeiras 1-0 Santos - Paulista
- Palmeiras 3-1 São Paulo - Paulista
- Corinthians 0-1 Palmeiras - Paulista
- Palmeiras 2-1 São Paulo - Paulista
- São Paulo 0-1 Palmeiras - Brasileirão
- Corinthians 0-0 Palmeiras - Brasileirão
- Palmeiras 1-1 Santos - Brasileirão
- Palmeiras 3-0 Santos - Copa do Brasil
- Santos 0-0 Palmeiras - Copa do Brasil
- Palmeiras 2-0 São Paulo - Brasileirão
- Palmeiras 4-1 Corinthians - Brasileirão
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