Escalação: Palmeiras prepara mudanças em todos os setores para o clássico
Murilo, Andreas Pereira e Flaco López retornam ao time titular diante do Santos
O Palmeiras terá mudanças em todos os setores para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das alterações será a entrada de Murilo na vaga de Bruno Fuchs. O zagueiro é o segundo jogador de linha com mais minutos em campo pelo clube na temporada.
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O defensor foi poupado pela comissão técnica de Abel Ferreira diante do Bragantino e entrou apenas aos 30 minutos da segunda etapa, quando o time já estava em vantagem no marcador.
Andreas Pereira, por sua vez, volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática na última rodada e disputa uma vaga no meio-campo. Mauricio é o favorito a deixar a equipe. Outra possibilidade é manter o camisa 18 em uma formação mais ofensiva, sem Marlon Freitas.
No ataque, Flaco López voltará a formar dupla com Jhon Arias após ser poupado no fim de semana. O setor, porém, segue com os desfalques de Ramón Sosa e Paulinho, que estão sob os cuidados do departamento médico.
Vitor Roque treina com o elenco
O atacante Vitor Roque se recuperou de uma entorse no tornozelo e treinou sem restrições com o restante do elenco ao longo da semana. Com isso, deve voltar a ser relacionado e ficar como opção no banco de reservas.
O camisa 9 se lesionou durante a goleada sobre o Corinthians, no início do mês, e desfalcou o Palmeiras nos dois jogos contra o Fluminense, pela semifinal da Libertadores.
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.
O Palmeiras soma 69 pontos, apenas um a menos que o líder Flamengo, a seis rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. As equipes ainda se enfrentam nesta edição do torneio, em novembro, no Nubank Parque. No primeiro turno, o Alviverde venceu por 3 a 0.
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