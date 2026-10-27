Coordenador do Palmeiras acompanha joias no exterior e faz pedido inusitado a Messi

João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, acompanha a delegação sub-16 do clube na Messi Cup, torneio organizado pelo atacante argentino Lionel Messi e disputado em Fort Lauderdale, na região metropolitana de Miami, nos Estados Unidos.

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O coordenador destacou a importância do intercâmbio promovido pela direção alviverde para a formação dos atletas e os benefícios que a iniciativa pode trazer a longo prazo para o clube. Também celebrou a oportunidade de enfrentar algumas das principais potências do futebol mundial, como o Barcelona, adversário do Palmeiras logo na estreia do torneio.

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- O Palmeiras foi convidado pelo segundo ano e é uma honra. Vários times do mundo, com grandes marcas. É a 18ª viagem internacional do Palmeiras (base) nesse ano. A gente gosta de conhecer outros mercados, outras culturas, e para os meninos o nível de confiança (cresce)... jogar com um Barcelona, ir bem, aumenta muito (a confiança), para a carreira e futuro deles.

Durante o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Newell's Old Boys, João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do clube alviverde, presenteou Lionel Messi com uma camisa do time.

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Em entrevista ao canal oficial do Palmeiras, JP Sampaio contou que brincou com o argentino e pediu que ele disputasse a final da Libertadores pelo clube, no dia 28 de novembro, contra o Estudiantes.

- Sobre encontrar Messi: é um dos maiores da história. A gente fica feliz em trazer a camisa (do Palmeiras) para ele. Agradeci ao convite (para participar da Messi Cup) e também fiz um convite para ele jogar a final da Libertadores (Palmeiras x Estudiantes) - brincou o dirigente.

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O Palmeiras estreou na Messi Cup com vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona. Na sequência, a equipe alviverde empatou por 1 a 1 com o Newell's Old Boys, da Argentina.

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