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Coordenador do Palmeiras acompanha joias no exterior e faz pedido inusitado a Messi

JP Sampaio acompanha a delegação alviverde em torneio nos Estados Unidos

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/10/2026 15:47
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João Paulo Sampaio e Leila Pereira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
João Paulo Sampaio e Leila Pereira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, acompanha a delegação sub-16 do clube na Messi Cup, torneio organizado pelo atacante argentino Lionel Messi e disputado em Fort Lauderdale, na região metropolitana de Miami, nos Estados Unidos.

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O coordenador destacou a importância do intercâmbio promovido pela direção alviverde para a formação dos atletas e os benefícios que a iniciativa pode trazer a longo prazo para o clube. Também celebrou a oportunidade de enfrentar algumas das principais potências do futebol mundial, como o Barcelona, adversário do Palmeiras logo na estreia do torneio.

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- O Palmeiras foi convidado pelo segundo ano e é uma honra. Vários times do mundo, com grandes marcas. É a 18ª viagem internacional do Palmeiras (base) nesse ano. A gente gosta de conhecer outros mercados, outras culturas, e para os meninos o nível de confiança (cresce)... jogar com um Barcelona, ir bem, aumenta muito (a confiança), para a carreira e futuro deles.

Durante o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Newell's Old Boys, João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do clube alviverde, presenteou Lionel Messi com uma camisa do time.

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Em entrevista ao canal oficial do Palmeiras, JP Sampaio contou que brincou com o argentino e pediu que ele disputasse a final da Libertadores pelo clube, no dia 28 de novembro, contra o Estudiantes.

- Sobre encontrar Messi: é um dos maiores da história. A gente fica feliz em trazer a camisa (do Palmeiras) para ele. Agradeci ao convite (para participar da Messi Cup) e também fiz um convite para ele jogar a final da Libertadores (Palmeiras x Estudiantes) - brincou o dirigente.

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O Palmeiras estreou na Messi Cup com vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona. Na sequência, a equipe alviverde empatou por 1 a 1 com o Newell's Old Boys, da Argentina.

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Clubes participantes da Messi Cup

    1.
  1. Ajax
    2. 2.
  2. Arsenal
    3. 3.
  3. Atlético de Madrid
    4. 4.
  4. Barcelona
    5. 5.
  5. Benfica
    6. 6.
  6. Boca Juniors
    7. 7.
  7. Chelsea
    8. 8.
  8. Flamengo
    9. 9.
  9. Independiente del Valle
    10. 10.
  10. Inter de Milão
    11. 11.
  11. Inter Miami
    12. 12.
  12. Manchester City
    13. 13.
  13. Newell's Old Boys
    14. 14.
  14. Palmeiras
    15. 15.
  15. River Plate
    16. 16.
  16. UE Cornellà
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