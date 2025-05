Libertadores é oportunidade para Abel testar opções na escalação do Palmeiras

Com a liderança do grupo G garantida e, consequemente, vaga nas oitavas de finalda Libertadores, o duelo entre Palmeiras e Bolívar será uma rara oportunidade para Abel Ferreira testar variações táticas na escalação do Palmeiras.

continua após a publicidade

+ Exemplo de Barueri põe pressão sobre política de ingressos de Leila no Palmeiras

Em reta final de recuperação, o atacante Bruno Rodrigues e o zagueiro Micael podem surgir como novidades entre os relacionados. Já Murilo e Marcos Rocha, titulares no início da temporada, terão a oportunidade de voltar aos gramados e retomar o ritmo de jogo.

Thalys, Luighi e Benedetti, promovidos ao elenco profissional no início da temporada, são outros nomes que podem aproveitar a classificação antecipada para voltar à rotação do time. Após participarem das primeiras rodadas do Paulistão, o trio recebeu poucas oportunidades da comissão técnica, que optou por jogadores mais experientes durante o período de maior pressão.

continua após a publicidade

Já Flaco López e Allan, que vêm sendo utilizados com frequência, podem aproveitar a oportunidade para aumentar ainda mais a disputa por espaço. Apesar de contar com uma base consolidada, Abel Ferreira ainda busca a formação ideal para a sequência da temporada.

Com o elenco reformulado após a última janela de transferências, Abel Ferreira recebeu as peças que havia solicitado à diretoria e conta, atualmente, com o grupo mais robusto desde que assumiu o comando técnico da equipe.

continua após a publicidade

Ao todo, foram sete contratações — incluindo três para o setor ofensivo — e um investimento de pouco menos de meio bilhão de reais, com destaque para Vitor Roque, reforço mais caro da história do clube.

Vitor Roque não esteve na escalação titular do Palmeiras, mas saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória sobre o São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veiga e Maurício aparecem como opções

Destaques do Palmeiras em 2024, Raphael Veiga e Maurício estão recuperados de lesão e são opções para a comissão técnica. Referências no meio de campo, a dupla pode atuar em diversas funções, mas acabou preterida por Abel Ferreira no clássico contra o São Paulo.

O camisa 23 entrou durante a segunda etapa do duelo disputado no Allianz Parque, enquanto Maurício permaneceu no banco de reservas. Para o setor, o técnico português optou pela entrada do jovem Allan, que também foi titular na vitória sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores.