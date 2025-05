Exemplo de Barueri põe pressão sobre política de ingressos de Leila no Palmeiras

O Palmeiras venceu o São Paulo pelo Brasileirão diante de uma Arena Barueri lotada. Com 29.709 torcedores presentes, o duelo registrou o maior público da história do estádio, que tem sido utilizado como “segunda casa” pelo clube alviverde sempre que o Allianz Parque está indisponível.

O apoio em Barueri contrasta com o ambiente recente no Allianz Parque, que, além de ter a capacidade reduzida em dias de shows, enfrenta dificuldades na comercialização de ingressos mesmo com a carga completa disponível.

Os valores dos ingressos são o maior empecilho apontado recentemente pela torcida do Palmeiras, que voltou a ter "preços populares" no último fim de semana, com entradas a partir de R$ 40 (R$ 20 a meia-entrada).

Já Leila Pereira não acredita que os valores praticados sejam exorbitantes, principalmente para aqueles que são sócios Avanti. A mandatária, inclusive, afirmou que não irá alterar a política de ingressos do clube a curto prazo.

– Eu não acho os valores dos ingressos no Allianz exorbitantes. A grande maioria dos que vem são sócios torcedores. Quem é plano ouro paga R$ 150 por mês. Se jogar quatro vezes aqui, faça a conta. Não é preço popular? Claro que é. Não vamos mudar nossa política de valores – disse durante apresentação do troféu do Mundial na sede social do clube.

A mandatária entende que não irá toda a parcela de torcedores, mas acredita que a conquista de noos títulos justifique os valores cobrados pelos ingressos no Allianz. Desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico, ainda em 2020, o Verdão faturou dez taças.

O faturamento recorde, por sua vez, é primordial para a diretoria conseguir manter um elenco competitivo. Na janela do início do ano, sete reforços chegaram à Academia de Futebol, custando pouco menos de meio bilhão de reais.

– Vou agradar todos os torcedores? Não, com relação a valores. Mas vou agradar quando estivermos conquistando títulos e com um time protagonista – completou.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Palmeiras joga novo clássico em Barueri

Assim como na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, o Palmeiras voltou a jogar – e vencer – na Arena Barueri. Ambas as partidas, válidas pelo Campeonato Brasileiro, não foram realizadas no Allianz Parque devido a eventos no local, que é administrado pela WTorre.

Após atuar "longe de casa", o Verdão retorna ao Allianz Parque para encarar o Bolívar, pela Libertadores. Classificado às oitavas de final e com a primeira colocação do grupo garantida, a equipe comandada por Abel Ferreira pode poupar alguns jogadores nos dois compromissos finais.