Palmeiras divulga preço para Libertadores após ‘ingressos populares’ em Barueri

O Palmeiras iniciou na manhã desta segunda-feira (12) a comercialização de ingressos para a partir contra o Bolívar, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Até as 10h da próxima quarta-feira, os sócios-torcedores Avanti terão exclusividade na aquisição.

A venda para os sócios, por sua vez, será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. A partir da manhã de quarta-feira, o público geral terá acesso aos ingressos, caso ainda existam entradas disponíveis.

Com 100% de aproveitamento, a equipe comandada por Abel Ferreira já assegurou a liderança do grupo e a classificação para as oitavas de final. Agora, o foco está em conquistar a melhor campanha geral da fase de grupos, o que garantiria a vantagem de decidir os mata-matas em casa.

Na próxima quinta-feira, o Palmeiras recebe o Bolívar, a partir das 19h (de Brasília), pela quinta rodada, e fecha a participação contra o Sporting Cristal no dia 28 de maio. Ambos os duelos serão disputados no Allianz Parque.

Preço dos ingressos para os sócios-torcedores Avanti para a partida contra o Bolívar, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Reprodução / Palmeiras)

Valores para não-sócios

Geral Norte: R$80,00 [inteira] Gol Norte: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada] Central Leste: R$400,00 [inteira] e R$200,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$420,00 [inteira] e R$210,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]

