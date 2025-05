Leila comemora vitória do Palmeiras e usa IA para exaltar Vitor Roque

Presidente do Palmeiras, Leila utilizou a inteligência artificial para celebrar o gol marcado pelo atacante Vitor Roque e celebrar a vitória contra o São Paulo por 1 a 0, no ultimo domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Exemplo de Barueri põe pressão sobre política de ingressos de Leila no Palmeiras

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver um tigre (em referência ao apelido do camisa 9) abraçando a mandatária, que veste o uniforme alviverde.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 19 pontos e retomou a liderança do Brasileirão após vencer o rival na Arena Barueri, que recebeu 29.709 torcedores — o maior público da história do estádio. Rivais diretos nas próximas rodadas, Flamengo e Red Bull Bragantino seguem dois pontos atrás do Alviverde, ocupando a segunda e a terceira colocação, respectivamente.

continua após a publicidade

Antes de voltar a atuar pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino no próximo fim de semana, o Verdão enfrenta o Bolívar, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já classificada para as oitavas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira agora busca garantir a melhor campanha geral da primeira fase, o que lhe asseguraria a vantagem de decidir os confrontos do mata-mata em casa.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, no gramado da Arena Barueri antes de duelo contra o São Paulo (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Vitor Roque salva o Palmeiras no apagar das luzes

Reserva no clássico contra o São Paulo, Vitor Roque foi acionado pela comissão técnica no segundo tempo, participou ativamente das ações ofensivas na Arena Barueri e foi decisivo na vitória do Palmeiras.

continua após a publicidade

O atacante protagonizou bela jogada nos acréscimos da etapa final, aproveitou o rebote do goleiro Rafael e empurrou para o fundo das redes, marcando o único gol do confronto. Em campo, a arbitragem inicialmente assinalou impedimento, mas, após revisão do VAR, o lance foi validado, para alegria dos pouco menos de 30 mil torcedores presentes em Barueri.