Presidente do Palmeiras, Leila Pereira afirmou nesta quarta-feira (26) que a sequência de cinco jogos sem vitória do time, que praticamente tirou o Palmeiras da briga pelo título do Brasileirão, aconteceu "por incapacidade nossa (do Palmeiras)". A dirigente ainda se mostrou contrariada com as afirmações do técnico do Abel Ferreira, que colocou parte da culpa pelo mau desempenho recente na arbitragem.

— Não acredito que esses cinco últimos jogos, que não conseguimos vencer, foram em virtude da arbitragem. Eu não posso transferir responsabilidade que é nossa. Não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, muito claro para o diretor de futebol e acho que muito claro para o nosso treinador — declarou Leila Pereira no Summit CBF Academy, que acontece em São Paulo.

Na terça-feira (25), logo após a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 3 a 2 em Porto Alegre, o técnico Abel Ferreira reconheceu a queda de rendimento do time nas últimas semanas, mas colocou parte da culpa pelos maus resultados na arbitragem.

Mas, na manhã desta quarta, Leila Pereira rechaçou esse tipo de influência nos resultados o Palmeiras:

— O que vamos fazer? Tentar corrigir esses problemas que ocorreram nesses últimos jogos. Não concordo, não gosto, vocês me veem muito pouco falando de arbitragem, problema de calendário... A realidade que temos é essa e nós temos que lutar para superar as dificuldades — disse Leila.

— A dificuldade não é só para o Palmeiras, os erros de arbitragem não foram só contra o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu concordo que os problemas dos últimos jogos, vou ser clara e falar como presidente do Palmeiras, foi por incapacidade nossa, nós estamos cientes. E torcedor, vamos trabalhar para superar essas dificuldades.

