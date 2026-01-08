menu hamburguer
Veja os times do Brasileirão que mais faturaram com venda de atletas em 2025

Protagonistas, Flamengo e Palmeiras integram seleta lista

Felippe Rocha
Dia 08/01/2026
Flamengo e Palmeiras são dois dos clubes que mais disputam títulos no futebol brasileiro atual
Flamengo e Palmeiras são dois dos clubes que mais disputam títulos no futebol brasileiro atual
O futebol brasileiro vive um momento de intensa circulação de capital. E onde há investimento costuma haver venda de jogadores para geração de lucro. No ano passado, as transferências do tipo promovidas pelos clubes do Brasileirão resultaram em quantias de milhões de euros. Mas quem arrecadou mais? Veja abaixo.

De acordo com o site especializado "Transfermarkt", o clube do Brasileirão que mais angariou recursos a partir de transferências em 2025 foi o Palmeiras. Foram € 145,9 milhões gerados com negociações de jogadores no período, e quase um terço deste valor relativo à venda do atacante Estêvão para o Chelsea.

Outros destaques da lista são Botafogo e Flamengo. No caso do Glorioso, campeão da edição 2024 do Brasileirão e da Libertadores, o time histórico foi sendo desmontado com as negociações, por exemplo, dos também atacantes Igor Jesus, Almada e Luiz Henrique. Foram gerados, com essas negociações, € 119 milhões.

No caso do Rubro-Negro, terceiro colocado na lista, os destaques foram as saídas de Wesley e Gerson. O lateral-direito e o meio-campista tiveram como destinos, respectivamente, a Roma (ITA) e o Zenit (RUS). Ao todo, € 82,6 milhões no caixa rubro-negro.

Valores arrecadados com negociações em 2025

  1. Palmeiras: € 145,9 milhões
  2. Botafogo: € 119 milhões
  3. Flamengo: € 82,6 milhões
  4. Atlético-MG: € 49,3 milhões
  5. Fluminense: € 45,8 milhões
  6. Internacional: € 37,8 milhões
  7. Athletico-PR: € 35 milhões
  8. São Paulo: € 34,9 milhões
  9. Santos: € 34,1 milhões
  10. Bahia: € 32,9 milhões

Santos cresce nas redes sociais

Embora tenha ficado apenas na nona posição entre os clubes do Brasileirão que mais arrecadaram com vendas, o Santos teve um inegável sucesso fora de campo. E a prova disso está no relatório divulgado pela plataforma especializada Football Benchmark, que apontou o Peixe como o clube que mais cresceu nas redes sociais na temporada passada.

Andreas Pereira na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)
Veja os times do Brasileirão que mais faturaram com venda de atletas em 2025 (Foto: Crizam França / Photo Premium/Gazeta Press)

