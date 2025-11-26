O técnico Abel Ferreira ganhou uma nova dor de cabeça na escalação do Palmeiras para a partida contra o Atlético-MG, marcada para o dia 3 de dezembro, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Aníbal Moreno e o atacante Facundo Torres receberam o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, nesta terça-feira (25), em Porto Alegre, e cumprirão suspensão automática. Além deles, o lateral-direito Giay acabou expulso e também está fora.

O volante, que atuou como titular nesta rodada do Brasileirão, foi advertido pelo árbitro no início do segundo tempo, após cometer pênalti infantil em Carlos Vinícius. O lance com o atacante uruguaio aconteceu aos 20 minutos em razão de falta em Marlon.

O lateral-direito Giay, por sua vez, cometeu pênalti em Arthur Melo, aos 34 minutos do segundo tempo e recebeu o amarelo. No entanto, após a revisão no VAR, o árbitro achou justo cancelar a advertência e expulsar o argentino.

Com a derrota para o Grêmio no Brasileirão, o vice-líder Palmeiras permanece com 70 pontos, chega ao quinto jogo sem vitórias, pode perder o segundo lugar ao fim da rodada e, ainda, vê líder Flamengo abrir cinco pontos na liderança.

As baixas, no entanto, não farão tanta diferença para o treinador, já que o Verdão praticamente já deu adeus ao Brasileirão. O foco da equipe está na disputa da Libertadores, contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru.

