imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras finaliza nova saída, mas chega ao Paulistão com apenas uma novidade

Marlon Freitas será a única cara nova para a estreia do clube em 2026

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
05:30
Abel Ferreira , Tecnico do Palmeiras, durante partida Palmeiras x Cruzeiro, valida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
  • Matéria
  • Matéria

O Palmeiras acertou o empréstimo de Micael para o Inter Miami e concluiu nova movimentação no mercado de transferências. No entanto, deverá ter apenas uma novidade para o Paulistão, no próximo sábado (10), diante da Portuguesa.

Até o momento, a diretoria acertou apenas uma contratação: Marlon Freitas, que deixou o Botafogo por cerca de R$ 32 milhões, chega para reforçar o meio de campo, setor que recentemente perdeu Aníbal Moreno.

Além do volante argentino, o Palmeiras acertou três empréstimos para 2026: o lateral Caio Paulista irá defender o Grêmio, Rômulo segue no Novorizontino, e Gilberto, lateral do sub-20, reforçará o Athletico.

Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG na última temporada, foi contratado em definitivo e assinou contrato válido por quatro temporadas, até o fim de 2029. A permanência do zagueiro foi um pedido do técnico Abel Ferreira e custou 4 milhões de euros ao clube.

Assim como adiantado pela reportagem, o Palmeiras não prevê uma nova reformulação no elenco para 2026, mas sim movimentações pontuais em posições específicas, como um novo camisa 5 e um zagueiro para substituir Micael.

O elenco do Palmeiras terá pouco menos de uma semana de preparação antes da estreia na temporada. A reapresentação ocorreu na Academia de Futebol no último domingo (4), e a primeira partida está marcada para sábado (10).

- Não me parece sensato e bom para a saúde dos jogadores ao final de uma semana ter o primeiro jogo oficial quando há outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. Não acho que seja justo, devemos pensar e refletir. Mas o Palmeiras também vai fazer como sempre faz, usar todos os recursos que tem. Sabemos que os jogadores vêm de um período de férias de 30 dias, que é importante, após 11 meses de alta competição, intensidade, risco e viagens, poder desligar para recuperar baterias e dedicar tempo à família - afirmou Abel Ferreira.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja tabela de jogos do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão

    1.
  1. 1ª Rodada: Portuguesa x Palmeiras - 10/01 (sábado), às 20h30 - Canindé - Record, TNT e HBO Max
    2. 2.
  2. 2ª Rodada: Palmeiras x Santos - 14/01 (quarta-feira), às 19h30 - Arena Barueri - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
    3. 3.
  3. 3ª Rodada: Palmeiras x Mirassol - 17/01 (sábado), às 20h - Arena Barueri - Record, CazéTV e HBO Max
    4. 4.
  4. 4ª Rodada: Novorizontino x Palmeiras - 20/01 (terça-feira), 20h - Estádio Jorge Ismael de Biase - TNT e HBO Max
    5. 5.
  5. 5ª Rodada: Palmeiras x São Paulo - 24/01 (sábado), às 18h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max
    6. 6.
  6. 6ª Rodada: Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 (domingo), às 20h30 - Arena NicNet - Record, CazéTV e HBO Max
    7. 7.
  7. 7ª Rodada: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max
    8. 8.
  8. 8ª Rodada: Palmeiras x Guarani - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max

  • Matéria
