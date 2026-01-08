Palmeiras finaliza nova saída, mas chega ao Paulistão com apenas uma novidade
Marlon Freitas será a única cara nova para a estreia do clube em 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras acertou o empréstimo de Micael para o Inter Miami e concluiu nova movimentação no mercado de transferências. No entanto, deverá ter apenas uma novidade para o Paulistão, no próximo sábado (10), diante da Portuguesa.
Kevin, ex-Palmeiras, vira assunto em jogo da Premier League: ‘Estou surpreso’
Fora de Campo
Inter Miami oficializa contratação por empréstimo de Micael, do Palmeiras
Futebol Internacional
Palmeiras vence jogo-treino com gols de joias da base
Palmeiras
+ Inter Miami oficializa contratação por empréstimo de Micael, do Palmeiras
Até o momento, a diretoria acertou apenas uma contratação: Marlon Freitas, que deixou o Botafogo por cerca de R$ 32 milhões, chega para reforçar o meio de campo, setor que recentemente perdeu Aníbal Moreno.
Além do volante argentino, o Palmeiras acertou três empréstimos para 2026: o lateral Caio Paulista irá defender o Grêmio, Rômulo segue no Novorizontino, e Gilberto, lateral do sub-20, reforçará o Athletico.
Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG na última temporada, foi contratado em definitivo e assinou contrato válido por quatro temporadas, até o fim de 2029. A permanência do zagueiro foi um pedido do técnico Abel Ferreira e custou 4 milhões de euros ao clube.
Assim como adiantado pela reportagem, o Palmeiras não prevê uma nova reformulação no elenco para 2026, mas sim movimentações pontuais em posições específicas, como um novo camisa 5 e um zagueiro para substituir Micael.
O elenco do Palmeiras terá pouco menos de uma semana de preparação antes da estreia na temporada. A reapresentação ocorreu na Academia de Futebol no último domingo (4), e a primeira partida está marcada para sábado (10).
- Não me parece sensato e bom para a saúde dos jogadores ao final de uma semana ter o primeiro jogo oficial quando há outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. Não acho que seja justo, devemos pensar e refletir. Mas o Palmeiras também vai fazer como sempre faz, usar todos os recursos que tem. Sabemos que os jogadores vêm de um período de férias de 30 dias, que é importante, após 11 meses de alta competição, intensidade, risco e viagens, poder desligar para recuperar baterias e dedicar tempo à família - afirmou Abel Ferreira.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Veja tabela de jogos do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão
- 1ª Rodada: Portuguesa x Palmeiras - 10/01 (sábado), às 20h30 - Canindé - Record, TNT e HBO Max
- 2ª Rodada: Palmeiras x Santos - 14/01 (quarta-feira), às 19h30 - Arena Barueri - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
- 3ª Rodada: Palmeiras x Mirassol - 17/01 (sábado), às 20h - Arena Barueri - Record, CazéTV e HBO Max
- 4ª Rodada: Novorizontino x Palmeiras - 20/01 (terça-feira), 20h - Estádio Jorge Ismael de Biase - TNT e HBO Max
- 5ª Rodada: Palmeiras x São Paulo - 24/01 (sábado), às 18h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max
- 6ª Rodada: Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 (domingo), às 20h30 - Arena NicNet - Record, CazéTV e HBO Max
- 7ª Rodada: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max
- 8ª Rodada: Palmeiras x Guarani - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max
- Matéria
- Mais Notícias