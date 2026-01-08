Palmeiras finaliza nova saída, mas chega ao Paulistão com apenas uma novidade

O Palmeiras acertou o empréstimo de Micael para o Inter Miami e concluiu nova movimentação no mercado de transferências. No entanto, deverá ter apenas uma novidade para o Paulistão, no próximo sábado (10), diante da Portuguesa.

+ Inter Miami oficializa contratação por empréstimo de Micael, do Palmeiras

Até o momento, a diretoria acertou apenas uma contratação: Marlon Freitas, que deixou o Botafogo por cerca de R$ 32 milhões, chega para reforçar o meio de campo, setor que recentemente perdeu Aníbal Moreno.

Além do volante argentino, o Palmeiras acertou três empréstimos para 2026: o lateral Caio Paulista irá defender o Grêmio, Rômulo segue no Novorizontino, e Gilberto, lateral do sub-20, reforçará o Athletico.

Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG na última temporada, foi contratado em definitivo e assinou contrato válido por quatro temporadas, até o fim de 2029. A permanência do zagueiro foi um pedido do técnico Abel Ferreira e custou 4 milhões de euros ao clube.

Assim como adiantado pela reportagem, o Palmeiras não prevê uma nova reformulação no elenco para 2026, mas sim movimentações pontuais em posições específicas, como um novo camisa 5 e um zagueiro para substituir Micael.

O elenco do Palmeiras terá pouco menos de uma semana de preparação antes da estreia na temporada. A reapresentação ocorreu na Academia de Futebol no último domingo (4), e a primeira partida está marcada para sábado (10).

- Não me parece sensato e bom para a saúde dos jogadores ao final de uma semana ter o primeiro jogo oficial quando há outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. Não acho que seja justo, devemos pensar e refletir. Mas o Palmeiras também vai fazer como sempre faz, usar todos os recursos que tem. Sabemos que os jogadores vêm de um período de férias de 30 dias, que é importante, após 11 meses de alta competição, intensidade, risco e viagens, poder desligar para recuperar baterias e dedicar tempo à família - afirmou Abel Ferreira.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

