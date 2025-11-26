menu hamburguer
Fora de Campo

Paulo Calçade vê Flamengo e Palmeiras instáveis antes da final da Libertadores: 'Não consigo'

Rogério Vaughan, Calçade e Zinho compõe mesa de transmissão na final da Liberta

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
14:56
Rogério Vaughan, Calçade e Zinho compõe mesa de transmissão na final da Liberta (Foto: Reprodução/ESPN)
Rogério Vaughan, Calçade e Zinho compõe mesa de transmissão na final da Liberta (Foto: Reprodução/ESPN)
O comentarista dos canais ESPN, Paulo Calçade, avalia que Flamengo e Palmeiras chegam à final vivendo momentos de instabilidade na temporada. Para ele, mesmo com elencos fortes e treinadores experientes, nenhum dos lados apresenta uma superioridade clara.

- Eu esperava Flamengo e Palmeiras com menos instabilidades na final. Não é o melhor momento dos times de Felipe Luís e de Abel Ferreira na temporada. Mas o Fla está mais confiante apesar de algumas contusões importantes. O Palmeiras se questiona onde foi parar o futebol que goleou a LDU em jogo histórico no Allianz. No entanto, em jogo único, e conhecendo a competência de jogadores e treinadores envolvidos, não consigo apontar um favorito - analisou Paulo Calçade.

ESPN transmite final

A ESPN e o Disney+ transmitem a final da Libertadores neste sábado (29), às 18h. Rogério Vaughan narra o jogo, com comentários de Paulo Calçade e Zinho.

A final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo

O duelo entre Flamengo e Palmeiras definirá o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos, quando reeditam a final de 2021, que acabou em título Alviverde.

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.

Prováveis escalações

🔴Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz*, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Luiz Araújo.

🟢Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan; Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

Abel Ferreira x Filipe Luís - Palmeiras x Flamengo
Abel Ferreira e Filipe Luís comandam Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA e JUAN MABROMATA/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

