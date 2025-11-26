Leila Pereira reforçou o desejo de renovar com Abel Ferreira até o final de 2027, quando termina seu mandato como presidente do Palmeiras. A mandatária do Verdão destacou a confiança no português e garantiu que a final da Libertadores não afetará em nada sua decisão.

continua após a publicidade

- Eu costumo dizer que são três pessoas que comandam os rumos do Palmeiras: meu diretor de futebol, meu treinador e a presidente, quando os três estão de acordo de qual diretriz tomar, nós seguimos. Vou falar mais, independente do resultado da Libertadores, que eu tenho certeza que o vento seguirá sobrando ao nosso favor, o Abel será o treinador, desejo a continuidade do treinador do diretor de futebol até dezembro de 2027, que é quando se encerra o meu mandato - disse a dirigente no Summit CBF Academy, realizado nesta quarta-feira (26).

A fala ocorre após uma sequência de maus resultados do Verdão no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras somou apenas dois pontos nos últimos 15 disputados, o que fez a equipe se afastar das chances de título do Brasileirão. O Flamengo abriu cinco pontos de vantagem na liderança da competição.

continua após a publicidade

- Eu sou uma grande torcedora, estou sempre pensando no melhor do Palmeiras, mas vou te dizer algo com muita sinceridade: a paixão em nenhum momento me tira a razão, nunca, sou uma pessoa totalmente racional - disse Leila Pereira.

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Leila reafirmou a vontade de renovar contrato com Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Decisão da Libertadores

No sábado (29), o Verdão encara o Flamengo, em Lima, no Peru, em jogo único que decide o título da competição continental. Leila Pereira deixou claro que o planejamento para a próxima temporada não terá interferência do resultado final do torneio.

continua após a publicidade

-Eu luto pelo melhor do Palmeiras, eu luto para que os melhores profissionais estejam sempre conosco, então independente do resultado da Libertadores, nós já temos nosso planejamento para 2026, eu não planejo para daqui seis anos, eu planejo anualmente, de forma profissional, não existem interferência política no futebol do Palmeiras - declarou.