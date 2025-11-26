Para entender melhor o ambiente que os torcedores de Flamengo e Palmeiras encontrarão em Lima, sede da final da Libertadores, e as percepções do país sobre o duelo, o Lance! entrevistou o jornalista e economista peruano Franz Tamayo, que ofereceu um panorama sobre a cidade, o futebol e dicas para ajudar os brasileiros que chegam na cidade nos próximos dias.

Palmeiras ou Flamengo? Debate em Lima ainda é morno

Apesar de receber a decisão continental, Tamayo explica que o tema ainda não domina as conversas entre os peruanos, ao contrário do que seria esperado tão perto do jogo. Mas isso não significa que o país não tenha referências sobre os clubes. O jornalista relembra que o Flamengo costuma despertar identificação no Peru por conta de nomes que marcaram época.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Sempre no Peru, Flamengo é o favorito porque estiveram Paolo Guerrero e Miguel Trauco. São jogadores muito queridos aqui - iniciou, antes de completar:

- Do Palmeiras se conhece bem o time porque também jogaram com Sporting Cristal - concluiu.

Investimentos de Palmeiras e Flamengo chocam peruanos

Para Tamayo, porém, o sentimento predominante não é de favoritismo absoluto para nenhum dos lados, mas de equilíbrio técnico, reforçado pelos investimentos recentes das duas potências brasileiras.

A sensação é de que será por pouco; muito se fala sobre seus investimentos multimilionários, por exemplo Franz Tamayo

🔍Vai à Lima? Fica a dica!

💳Dinheiro "vivo"? Não mais, o dinheiro "morreu"

A primeira orientação de Tamayo chamou atenção pela mudança cultural no Peru: o dinheiro em espécie praticamente deixou de ser protagonista, sobretudo em Lima. Segundo ele, as tradicionais notas e moedas ainda circulam, mas os pagamentos via carteiras digitais dominam o cotidiano, tanto em lojas comuns quanto no comércio informal.

- Especialmente em Lima, as pessoas não usam muito dinheiro em espécie hoje em dia. Quero dizer, dinheiro vivo, porque as carteiras digitais dominaram quase todo o mercado - explicou.